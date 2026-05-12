На Киевщине в результате вражеской атаки повреждены дома и детсад: произошел пожар. Фото

Ночью 12 мая оккупационная армия России нанесла новый массированный удар по Киевской области. Целью путинских террористов стали жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Для атаки по столичному региону россияне применили дроны-камикадзе. О последствиях обстрела сообщили в Киевской областной военной администрации.

Террор мирного населения

По информации ОВА, под ударами российских дронов оказались жилые дома и учебные заведения. В Фастовском районе в результате вражеской атаки поврежден детский сад. Вследствие удара произошел пожар кровли.

В четырехэтажном жилом доме рядом выбиты окна. Также повреждены два частных дома. Пострадавших среди населения нет.

На местах работают все оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенных разрушений.

По информации мониторинговых каналов, в течение ночи несколько групп БПЛА зашли на удар по Киевской области с Черниговщины. Часть беспилотников транзитом пролетали Киевщину, чтобы в дальнейшем атаковать Житомирскую область.

В ГСЧС Украины сообщили, что на местах происшествия работали спасатели и все необходимые оперативные службы. Специалисты ГСЧС ликвидировали последствия российской атаки и обследовали поврежденные здания.

Напомним, 12 мая российская оккупационная армия нанесла удары по Днепру. Вследствие обстрела в областном центра есть раненые. После атаки в городе произошел пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на вторник, 12 мая, РФ начала очередную массированную атаку на Украину сразу после завершения "перемирия", запустив дроны с разных локаций. В частности, громко было в Киеве.

