В Эстонии хотят ежегодно выделять Украине часть ВВП: на что могут пойти эти деньги

Большинство – 67 из 101 депутата Эстонии – внесли в свой парламент проект заявления под названием "За победу Украины и обеспечение безопасности в Европе". Помимо политических лозунгов и призывов в адрес европейских политиков усилить помощь Украине, заявление содержит один фактический пункт – Эстония обязуется ежегодно выделять Украине военную и финансовую помощь в размере 0,25% ВВП страны.

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Заявление от имени депутатов передал в парламент глава комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон. Документ уже вынесен на рассмотрение соответствующей комиссии Рийгикогу, которое состоится 17 сентября. После этого эстонские законодатели должны обсудить и проголосовать за документ.

О какой сумме идет речь

Соответствующее предложение законодателям сделали Министерство обороны Эстонии и уходящий в отставку глава ведомства Ханно Певкур (именно поэтому он и выступал перед парламентариями).

По его словам, за четыре года оборонный бюджет Эстонии и ВВП выросли соответственно до 2,4 и 47 миллиардов евро в год. 0,25% от последней суммы – это 117,5 миллионов евро.

"Мы решили направить часть этих оборонных расходов на поддержку борьбы Украины за свободу, потому что мы не можем говорить о развитии обороноспособности Эстонии без Украины. Украинские солдаты сражаются за свой дом. За своих детей. За свою свободу. Украина показала нам, что значит воля к защите. Она показала важность беспилотников, ПВО, артиллерии, РЭБ, логистики и боеприпасов и т. д. Но самый важный урок гораздо проще. Нельзя начинать готовиться к войне в день ее начала – это уже слишком поздно", – сказал он.

Помощь в размере 0,25% ВВП предлагается предоставлять как "многолетнюю и предсказуемую". В первую очередь деньги предлагается направить на поставку вышеупомянутых БПЛА, средств ПВО, артиллерии, средств РЭБ и боеприпасов. Впрочем, актуальность тех или иных направлений помощи должна определить сама Украина.

Что еще предлагается

В заявлении содержится обращение к другим европейским странам, которым эстонцы предлагают усилить поддержку украинской разведки, наблюдения и систем раннего предупреждения, в частности посредством обмена спутниковыми снимками.

Депутаты призывают союзников сделать приоритетом поставки Украине систем и ракет противовоздушной обороны. Также они предлагают обеспечить постоянные и предсказуемые поставки военной техники и подготовить критически важные запасы к зиме.

Кроме того, в документе содержится призыв к Европе развивать собственное производство оружия, передавать технологии и расширять сотрудничество в сфере производства. Эстонские законодатели также призывают ЕС "быстрее инвестировать" в производство дронов и средств борьбы с ними.

Среди прочего предлагается усиление санкционного давления на Россию: ограничение ее доступа к технологиям и сокращение доходов от экспорта энергоносителей.

Отдельным пунктом предлагается создание специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины и механизмов компенсации ущерба, нанесенного агрессией.

В документе также подтверждается позитивная позиция Эстонии в отношении вступления Украины в НАТО и ЕС.

Скандал с оборонной помощью

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр обороны Эстонии Ганно Певкур уходит в отставку. Решение он принял на фоне скандала с закупкой оборонных товаров для Украины.

А именно – Эстония не смогла передать Украине боеприпасы на сумму 183 млн евро, закупка которых осуществлялась за счет средств из замороженных российских активов и взносов стран-доноров. Из-за этого страна рискует вернуть часть полученного финансирования.

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