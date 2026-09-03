Министр обороны Эстонии уходит в отставку из-за скандала с закупками снарядов для Украины: в чём причина

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил о своей отставке. Это решение он принял на фоне скандала, связанного с закупкой оборонной продукции для Украины.

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Он подчеркнул, что, хотя личной вины в этом у него нет, он берет на себя политическую ответственность за оборонную сферу, находящуюся под его руководством. Об этом сообщило издание ERR.

Что известно

Ханно Певкур, занимавший пост министра обороны Эстонии с 2022 года, заявил о своей отставке после скандала с закупкой снарядов для Украины и критики со стороны чиновников. Он отметил, что, хотя и не несет личной ответственности за случившееся, тем не менее несет политическую ответственность за весь оборонный сектор.

По его словам, лидер должен обладать и смелостью, и авторитетом, чтобы взять на себя политическую ответственность, даже когда нет личной ответственности.

"Хотя министр не считает носки и боеприпасы и не ведет переговоры по контрактам, критика Национального аудиторского управления, касающаяся, прежде всего, деятельности Сил обороны и Центра оборонных инвестиций, поднимает вопрос о политической ответственности. Поэтому я считаю правильным взять на себя политическую ответственность сегодня за весь оборонный сектор и передать эстафету министра обороны в удобное для премьер-министра время", – написал Певкур в посте в социальных сетях.

"Я делаю это с твердым осознанием того, что мы приняли правильные решения по укреплению национальной обороны. Эстония сейчас защищена лучше, чем когда-либо прежде", – добавил он.

Он поблагодарил коллег за работу и доверие и подчеркнул совместную ответственность за безопасность страны.

"Искренне благодарю всех, кто на протяжении многих лет работал ради национальной обороны Эстонии – членов Сил обороны и Лиги обороны, должностных лиц, представителей оборонной промышленности и наших союзников. Особенно хотел бы поблагодарить Каю Каллас и Кристен Михал за то, что они оказали мне доверие и пригласили меня занять пост министра обороны в их правительствах. Безопасность Эстонии – это не проект одного человека. Это наша общая ответственность", – написал Певкур.

Что произошло

1 сентября стало известно, что Эстония намеревалась закупить артиллерийские снаряды для Украины и выплатила авансом в общей сложности 70 миллионов евро индийским компаниям, которые ранее ни разу не продавали ни одного снаряда.

Тогдашний руководитель Центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар заявил, что никакие важные решения не принимались без одобрения руководства Министерства обороны. Помимо министра Ханно Певкура, об этой ситуации знал тогдашний постоянный секретарь Кусти Салм, а впоследствии об этом проинформировали и нового постоянного секретаря Каймо Кууска.

Певкур рассказал в интервью СМИ, что он действительно не читал контракты, но подтвердил, что РКИК передал их ему.

Между тем председатель парламентской группы "Эстония 200" Тоомас Уибо, председатель Социал-демократической партии Лаури Ляанемец и председатель партии "Исамаа" Урмас Рейнсалу публично заявили, что Певкур должен уйти в отставку.

На вопрос, почему он не читал контракты, Певкур ответил, что министр обороны не отвечает за такие детали.

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