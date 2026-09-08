Часть контрактов расторгнута: треть поставок боеприпасов из Эстонии в Украину не дошла до адресата — СМИ

Эстония не смогла передать Украине боеприпасы на сумму 183 млн евро, закупка которых осуществлялась за счет средств из замороженных российских активов и взносов стран-доноров. Из-за этого страна рискует вернуть часть полученного финансирования.

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Обстоятельства закупок проверят следователи Европейской комиссии. Об этом сообщает эстонское СМИ Postimees.

Для закупки боеприпасов в разных странах мира и их последующей передачи Украине было заключено 19 контрактов. Они предусматривали поставку 28 типов боеприпасов.

Всего Эстония получила 585 млн евро на соответствующие закупки. Из этой суммы государство уже использовало 346 млн евро, за которые приобрело около 160 тыс. единиц боеприпасов. Основную часть поставок составляли артиллерийские снаряды калибра 122–155 мм.

В то же время проблемными оказались семь контрактов из 19. Их полностью расторгли. В рамках этих соглашений Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) перечислил поставщикам 72 млн евро в качестве предоплаты, однако боеприпасы так и не были получены.

Ещё десять контрактов уже выполнены, а два договора общей стоимостью 57 млн евро находятся в процессе реализации.

Отмечается, что в сентябре в Эстонию должны прибыть следователи Европейской комиссии. Они будут проверять, надлежащим ли образом эстонская сторона выполняла обязательства по проверке поставщиков и контролю за использованием средств.

По результатам проверки и судебных процессов Эстонии, возможно, придётся вернуть от 60 до 70 млн евро.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр обороны Эстонии Ганно Певкур объявил о своей отставке. Решение он принял на фоне скандала с закупкой оборонных товаров для Украины.

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