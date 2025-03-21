В ЕС определили срок в 5 лет для "решительного усиления" оборонной способности: о чем идет речь

Лидеры Европейского Союза на саммите в четверг, 20 марта, определили срок в пять лет для "решительного усиления" оборонной способности блока. За это время Евросоюз обязался усилить свою обороноспособность.

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Об этом говорится в выводах Европейского совета по итогам встречи лидеров ЕС в Брюсселе. В документе отмечается, что, исходя из своих выводов от 6 марта 2025 года, Евросовет "призывает к ускорению работы по всем направлениям для решительного повышения оборонной готовности Европы в течение следующих пяти лет".

Так, главы государств и правительств ЕС согласились срочно "имплементировать действия, определенные в решениях Специального Европейского совета от 6 марта 2025 года в сфере наращивания оборонных способностей и вариантов финансирования таких усилий".

"Европейский совет отмечает, что более сильный и более состоятельный Европейский Союз в сфере безопасности и обороны внесет положительный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность, он дополняет НАТО – для тех стран, которые являются его членами, – основой коллективной обороны", – говорится в документе.

Напомним, что на саммите 6 марта Европейская комиссия представила план ReArm Europe на 150 млрд евро для перевооружения Европы. Президент ЕК Урсула фон дер Ляен объясняла, что план предусматривает предоставление странам-членам фискальное пространство для инвестирования в оборону.

В рамках инициативы планируется мобилизовать 800 млрд евро и включить кредитование на 150 млрд для оборонных нужд. Средства будут использованы для производства средств ПВО и модернизации оборонной инфраструктуры среди стран-членов Евросоюза.

Однако предложенное финансирование оборонной промышленности в размере 150 млрд евро вызвало напряженность между Францией и Германией. Страны не могут выяснить, как реализовать программу перевооружения континента и следует ли включать в нее страны, не входящие в Европейский Союз.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Евросовета Антониу Коштой инициативу по перевооружению Европы по плану ReArm Europe и финансированию закупки снарядов.

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