В Дании отреагировали на новую выходку Трампа по Гренландии

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что отправит в Гренландию плавучий госпиталь. Однако датское правительство заявило, что американская помощь на острове не нужна.

Об этом информирует британская газета The Guardian. Как заявили в Копенгагене, опровергая заявления Вашингтона, население острова получает необходимую медицинскую помощь.

Дания против американского влияния на остров

Как заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, утверждение Дональда Трампа о том, что об арктических островитянах "не заботятся", является ошибочным.

"Население Гренландии получает необходимую медицинскую помощь. Они получают ее либо в Гренландии, либо, если им требуется специализированное лечение, в Дании. Поэтому нет необходимости в специальной инициативе здравоохранения в Гренландии", – заявил чиновник датскому телеканалу DR в воскресенье.

Отмечается, что в Гренландии, как и в Дании, доступ к медицине бесплатный. Арктический остров имеет пять региональных больниц, а больница в столице Нуук обслуживает пациентов со всей территории.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в Facebook иронично заявила, что она "счастлива жить в стране, где есть свободный и равный доступ к здравоохранению для всех. Где не страховка и богатство определяют, получите ли вы надлежащее лечение".

Издание отмечает, что правительство Гренландии подписало соглашение с Данией в начале февраля об улучшении лечения гренландских пациентов в датских больницах.

Что предшествовало

В субботу, 21 февраля, Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что США отправят замечательный плавучий госпиталь в Гренландию, чтобы позаботиться о многих людях, которые "больны" и о которых "там не заботятся".

Напомним, американский президент заявил, что США должны контролировать Гренландию, чтобы обеспечить ее безопасность, хотя он отказался от предыдущих угроз захватить ее после заключения "рамочного" соглашения с генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы обеспечить большее влияние США.

Несмотря на это, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что аннексия острова нужна Вашингтону ради международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди из Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

Как сообщал OBOZ.UA, Республиканская партия Сената США обещает блокировать любые попытки главы Белого дома захватить Гренландию военной силой. Это произошло на фоне того, что его делегаты в среду не отказались от своих требований по контролю над островом.

