Трамп отправил в Гренлиндию плавучий госпиталь: что происходит

Президент США Дональд Трамп заявил, что работает с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри над отправкой госпитального судна в Гренландию. По его словам, это нужно для того, чтобы "позаботиться о многих больных, которым там не оказывается необходимая помощь".

Трамп подчеркнул, что госпиталь уже в пути и скоро прибудет на остров. Об этом сообщает Reuters.

США хотят Гренландию

Американский президент объявил о плане отправить в Гренландию плавучий госпиталь накануне ужина для губернаторов-республиканцев в Белом доме.

"Работая с замечательным губернатором Луизианы Джеффом Лэндри, мы собираемся отправить в Гренландию великолепный госпитальный корабль, чтобы позаботиться о многих больных, которым там не оказывается необходимая помощь. Он уже в пути!" – сказал Трамп.

Ни Белый дом, ни офис Лэндри не ответили на запросы относительно этой публикации, того, был ли корабль запрошен Данией или Гренландией, и какие именно больные нуждались в помощи. Министерство обороны США пока не дало комментариев.

Сообщение Трампа появилось спустя несколько часов после того, как Объединенное арктическое командование Дании заявило об эвакуации члена экипажа, нуждающегося в срочной медицинской помощи, с американской подводной лодки в водах Гренландии, в семи морских милях от столицы Гренландии.

Примечательно, что Америка направила госпиталь сразу после того, как датский король Фредерик совершил второй за год визит в Гренландию, пытаясь продемонстрировать единство с территорией в условиях стремления Трампа выкупить остров.

Напомним, Трамп заявил, что аннексия датского острова нужна Вашингтону ради международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди с Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

Как сообщал OBOZ.UA, Республиканская партия Сената США обещает блокировать любые попытки Дональда Трампа захватить Гренландию военной силой. Это произошло на фоне того, что его делегаты в среду не отказались от своих требований по контролю над островом во время встречи в Белом доме.

