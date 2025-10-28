В Бразилии вспыхнула война между властями и наркокартелями: погибли по меньшей мере 60 человек. Видео

Полицейская спецоперация в бразильском Рио-де-Жанейро уже названа самой смертоносной за всю историю борьбы властей Бразилии с наркокартелями страны. По официальным данным, в результате стрельбы, возникшей между правоохранителями и бандитскими группировками в городе погибли 22 человека. По неофициальным – погибло по меньшей мере 60 человек.

Число погибших, что втрое превышает официальные данные, приводит Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника в Рио. В свою очередь губернатор Рио Клаудио Кастро отмечает, что в результате операции, которая еще продолжается, уже "арестовано более 80 бандитов" из нескольких самых известных наркократелей Бразилии.

Почему началась стрельба

"Зачистку" столицы Бразилии начали проводить в связи с климатическим саммитом Организации Объединенных Наций – COP30 начнется уже вскоре именно в Рио. Это не скрывают ни правоохранители, ни власти города. Правда, последняя отмечает, что борьба с преступностью предшествует, и администрация Рио вместе с полицией"твердо стоит на позиции против наркотерроризма".

Кроме саммита ООН, одновременно с ним на следующей неделе в Рио стартует глобальный саммит мэров городов мира (он также посвящен борьбе с изменением климата), так называемая "нобелевская премия по экологии" – премия Earthshot Prize, основанная принцем Уильямом. Ожидается, что в мероприятиях примут участие такие знаменитости, как поп-звезда Кайли Миноуг и четырехкратный чемпион мира Формулы-1 Себастьян Феттель.

Правительство Рио в рамках указанной операции по "зачистке" города предоставило более 250 ордеров на арест и обыск. Именно во время их выполнения и началась стрельба между правоохранителями и представителями наркокартелей.

Что происходит в Рио сейчас

По словам Клаудио Кастро в Рио продолжается "совместная операция государственных сил безопасности", в ней участвуют 2500 сотрудников службы безопасности на 32 бронированных машинах. Также задействованы два вертолета, 12 подрывных машин от Подразделения поддержки специальных операций военной полиции и "сотни дронов" от армии и полиции.

Из-за столкновения была нарушена работа 50 медицинских и образовательных учреждений Рио, частично остановлено и частично изменено движение муниципального транспорта, "чтобы избежать мест стрельбы".

Что говорит полиция

Цель спецоперации – "борьба с территориальной экспансией Comando Vermelho". Comando Vermelho (буквально – "Красное командование") является самым известным и наиболее влиятельным наркокартелем Бразилии.

Также целью операции называется"арест криминальных лидеров в Рио-де-Жанейро и других штатах".

Операция была начата после более чем года расследования, которое возглавлял Отдел борьбы с наркотиками департамента государственных сил безопасности вместе с департаментом борьбы с отмыванием денег и военной разведкой. Все вышеупомянутые ордера на аресты правоохранители обещают вручить в течение 24 часов.

