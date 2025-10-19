Не Венесуэлой единой: Трамп назвал наркоторговцем президента Колумбии

Президент США Дональд Трамп вслед за Венесуэлой набросился на еще одну страну Латинской Америки из-за наркотиков. Он назвал президента Колумбии Густаво Петро "лидером незаконной наркоторговли".

Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social 19 октября. Несколько часов спустя Петро ответил Трампу в X (Twitter).

В чем Трамп обвинил президента Колумбии

Республиканец заявил, что Петро, "​​глава незаконной наркоторговли", якобы активно поощряет масштабное производство наркотиков, как на крупных, так и на мелких плантациях по всей стране.

"Это, безусловно, стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и Петро ничего не делает, чтобы остановить его, несмотря на крупные выплаты и субсидии со стороны США, которые являются не чем иным, как долгосрочным грабежом Америки", – раскритиковал политика Трамп.

Он объявил, что Соединенные Штаты больше не будут оказывать Колумбии финансовую поддержку. Все платежи иди субсидии будут прекращены уже 19 октября.

По словам Трампа, цель наркопроизводства в Колумбии – это продажа "товара" в США, "смерть, разрушения и хаос".

"Петро, ​​низкорейтинговый и крайне непопулярный лидер, с новым настроем против Америки, должен немедленно закрыть эти поля смерти, иначе Соединенные Штаты закроют их вместо него, и это будет сделано некрасиво", – пригрозил президент.

Петро ответил Трампу

На резкие высказывания американского президента его колумбийский коллега отреагировал сдержанно, назвав главу Белого дома "господином Трампом". Он подчеркнул, что "Колумбия никогда не была груба с США, напротив, она очень любила американскую культуру".

"Но вы грубы и невежественны по отношению к Колумбии. Прочитайте, как это сделал ваш торговый представитель в Колумбии, "Сто лет одиночества" – и я уверяю вас, что вы чему-нибудь научитесь об одиночестве", – написал Густаво Петро.

Он упрекнул Трампу в том, что тот продолжает быть бизнесменом одновременно со своим президенством.

"Я не занимаюсь бизнесом, как вы, я социалист, я верю в помощь и общее благо, в общие блага человечества, самое большое из которых – жизнь, поставленная под угрозу вашей нефтью", – заявил политик.

Он еще раз подчеркнул, что не является бизнесменом и, "тем более, не наркоторговцем".

"В моем сердце нет жадности. Я когда не мог понять жадность. Мафиози – это человек, воплощающий в себе лучшее из капитализма – жадность, а я – его противоположность, любящий жизнь и поэтому тысячелетний воин жизни. Жадность бежит от нас, потому что жизнь сильнее", – подытожил президент Колумбии.

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп выдвинул ультиматум Венесуэле. Он заявил, что власти страны должны немедленно забрать из Соединенных Штатов "всех заключенных и пациентов психиатрических учреждений", которых Каракас якобы принудительно отправил в США. Республиканец пригрозил режиму Николаса Мадуро последствиями, если условия Вашингтона не будут выполнены. "Цена, которую вы заплатите, будет неисчислимой!" – заявлял он.

