УкраїнськаУКР
русскийРУС

Не Венесуэлой единой: Трамп назвал наркоторговцем президента Колумбии

Дарья Дурова
Новости. Мир
2 минуты
783
Не Венесуэлой единой: Трамп назвал наркоторговцем президента Колумбии

Президент США Дональд Трамп вслед за Венесуэлой набросился на еще одну страну Латинской Америки из-за наркотиков. Он назвал президента Колумбии Густаво Петро "лидером незаконной наркоторговли".

Видео дня

Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social 19 октября. Несколько часов спустя Петро ответил Трампу в X (Twitter).

В чем Трамп обвинил президента Колумбии

Республиканец заявил, что Петро, "​​глава незаконной наркоторговли", якобы активно поощряет масштабное производство наркотиков, как на крупных, так и на мелких плантациях по всей стране.

"Это, безусловно, стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и Петро ничего не делает, чтобы остановить его, несмотря на крупные выплаты и субсидии со стороны США, которые являются не чем иным, как долгосрочным грабежом Америки", – раскритиковал политика Трамп.

Он объявил, что Соединенные Штаты больше не будут оказывать Колумбии финансовую поддержку. Все платежи иди субсидии будут прекращены уже 19 октября.

По словам Трампа, цель наркопроизводства в Колумбии – это продажа "товара" в США, "смерть, разрушения и хаос".

"Петро, ​​низкорейтинговый и крайне непопулярный лидер, с новым настроем против Америки, должен немедленно закрыть эти поля смерти, иначе Соединенные Штаты закроют их вместо него, и это будет сделано некрасиво", – пригрозил президент.

Не Венесуэлой единой: Трамп назвал наркоторговцем президента Колумбии

Петро ответил Трампу

На резкие высказывания американского президента его колумбийский коллега отреагировал сдержанно, назвав главу Белого дома "господином Трампом". Он подчеркнул, что "Колумбия никогда не была груба с США, напротив, она очень любила американскую культуру".

"Но вы грубы и невежественны по отношению к Колумбии. Прочитайте, как это сделал ваш торговый представитель в Колумбии, "Сто лет одиночества" и я уверяю вас, что вы чему-нибудь научитесь об одиночестве", – написал Густаво Петро.

Он упрекнул Трампу в том, что тот продолжает быть бизнесменом одновременно со своим президенством.

"Я не занимаюсь бизнесом, как вы, я социалист, я верю в помощь и общее благо, в общие блага человечества, самое большое из которых – жизнь, поставленная под угрозу вашей нефтью", – заявил политик.

Он еще раз подчеркнул, что не является бизнесменом и, "тем более, не наркоторговцем". 

"В моем сердце нет жадности. Я когда не мог понять жадность. Мафиози – это человек, воплощающий в себе лучшее из капитализма – жадность, а я – его противоположность, любящий жизнь и поэтому тысячелетний воин жизни. Жадность бежит от нас, потому что жизнь сильнее", – подытожил президент Колумбии.

Не Венесуэлой единой: Трамп назвал наркоторговцем президента Колумбии

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп выдвинул ультиматум Венесуэле. Он заявил, что власти страны должны немедленно забрать из Соединенных Штатов "всех заключенных и пациентов психиатрических учреждений", которых Каракас якобы принудительно отправил в США. Республиканец пригрозил режиму Николаса Мадуро последствиями, если условия Вашингтона не будут выполнены. "Цена, которую вы заплатите, будет неисчислимой!" – заявлял он.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!