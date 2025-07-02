В Азербайджане хотят закрыть все русскоязычные школы

В Азербайджане планируют закрыть все русскоязычные школы. По предварительным данным, эту идею собираются воплощать поэтапно.

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Об этом сообщают родители учеников, которые получили соответствующие сообщения в школьных группах в WhatsApp, пишет Oxu.Az. Отмечается, что этот процесс будет проходить постепенно.

В частности, в течение ближайших трех лет все русскоязычные учебные заведения должны перейти на преподавание на азербайджанском языке. Для этого планируется организовать курсы переподготовки для учителей.

Официальной целью таких реформ называют усиление статуса азербайджанского языка как основного языка образования и интеграцию всех граждан в единую образовательную среду.

Стоит отметить, что с конца июня разгорается конфликт между Азербайджаном и Россией. Баку обвинил РФ в убийстве двух задержанных азербайджанцев в Екатеринбурге, в обеих странах проводят облавы и аресты. Однако на этом все не закончилось, и в СМИ Азербайджана напомнили об авиакатастрофе пассажирского самолета Azerbaijan Airlines, который полгода назад, вероятно, был сбит российской ПВО. Подробнее об этом - читайте в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июня в филиале российского агентства "Спутник" в Баку были проведены оперативно-розыскные мероприятия на фоне роста напряженности между Азербайджаном и Россией.

В Азербайджане официально информировали, что после обысков были задержаны два агента ФСБ России. Ими оказались исполнительный директор и шеф-редактор российского вещателя Игорь Картавый и Евгений Белоусов.

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