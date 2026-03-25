В аэропорту Кувейта произошел пожар после иранской атаки. Видео

В международном аэропорту Кувейта в ночь на среду, 25 марта, зафиксировано попадание иранских беспилотников в резервуар с топливом. Это привело к возгоранию на территории объекта.

Данных о погибших или пострадавших нет. Об этом сообщило Управление гражданской авиации страны.

По словам представителя Генерального директората гражданской авиации Абдуллы Аль-Раджхи, атака нанесла "значительный материальный ущерб".

Пожарно-спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и начали работы по ликвидации пожара.

Что предшествовало

Этот аэропорт не впервые становится целью для беспилотников Тегерана. На фоне военных действий между США, Израилем и Ираном объект уже подвергался нескольким атакам, которые сопровождались ранениями сотрудников аэропорта и значительными повреждениями инфраструктуры пассажирского терминала.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в небе над Кувейтом во время активных боевых действий на Ближнем Востоке произошел серьезный инцидент с американской авиацией. Сразу три истребителя ВВС США были сбиты в результате так называемого "дружественного огня" систем противовоздушной обороны союзников.

