Ужин в Версале или игра в гольф: Макрон ищет способ удержать Трампа на саммите G7 – Politico

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается гарантировать участие президента США Дональда Трампа в саммите G7 и избежать его досрочного отъезда. Для этого Париж рассматривает нестандартные дипломатические шаги, в частности частный ужин в Версале.

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Французская сторона стремится сохранить конструктивный диалог на фоне напряженной международной ситуации. Об этом пишет Politico со ссылкой на французских и европейских чиновников.

По информации источников, Елисейский дворец готовит возможный частный ужин для двух лидеров в Версальском дворце – символе французского монархического величия. Идея заключается в том, чтобы использовать атмосферу роскоши и исторической помпезности, которая, как считается, импонирует Трампу, и таким образом удержать его заинтересованность в переговорах.

Саммит "Большой семерки" запланирован на 15–17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен. Он будет проходить на фоне обострения международной напряженности, в частности из-за войны России против Украины и конфликта вокруг Ирана.

Французские чиновники отмечают, что несмотря на предварительные подтверждения участия Трампа, его поведение остается непредсказуемым. Именно поэтому Париж рассматривает несколько сценариев, включая альтернативные форматы неформального общения, в частности игру в гольф.

Европейские лидеры уже длительное время ищут подход к Трампу. По их оценкам, сочетание дипломатического давления, лести и демонстрации роскоши может помочь сохранить рабочие отношения с американским президентом, который скептически относится к многосторонним форматам.

В то же время ситуация осложняется геополитическими вызовами. В частности, напряженность между США и Ираном и отсутствие прорыва в переговорах вызывают сомнения в готовности Вашингтона к конструктивному диалогу с партнерами.

Во Франции также стремятся избежать повторения прошлогодней ситуации, когда Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде. По словам одного из депутатов партии "Возрождение", главная задача европейцев – провести встречу без кризисов и резких демаршей.

Для этого Макрон уже пошел на определенные уступки: дата саммита была изменена, чтобы учесть график Трампа, а также скорректирован список приглашенных гостей. В частности, к участию пригласили президента Украины Владимира Зеленского, что может добавить напряжения из-за сложных отношений между ним и Трампом.

Европейские дипломаты признают, что дипломатические методы Макрона уже давали результат в прошлом, в частности во время саммита G7 в Биаррице в 2019 году. Тогда неформальный ужин помог избежать эскалации торгового конфликта между США и Францией.

Однако сейчас эффективность таких подходов вызывает сомнения. После тарифных споров и разногласий по международным конфликтам многие европейские политики считают, что одних только дипломатических жестов может быть недостаточно.

Несмотря на это, в Париже сохраняют осторожный оптимизм. Ожидается, что саммит может стать возможностью для США подтвердить свою роль в "Большой семерке" и обсудить ключевые экономические вопросы, в частности глобальные торговые дисбалансы.

В то же время организаторы признают высокий уровень неопределенности. Ситуация на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ормузского пролива, а также позиция США в отношении союзников могут существенно повлиять на ход саммита.

Европейские дипломаты подытоживают: саммит G7 обещает быть сложным, а его результат в значительной степени будет зависеть от готовности сторон к компромиссам и способности избежать открытых конфликтов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Трамп прокомментировал возможную встречу президента Украины Зеленского и российского диктатора Путина. Он заявил, что поддерживает идею переговоров между сторонами для обсуждения завершения войны в Украине. Он также выразил убеждение, что такая встреча может состояться при содействии Соединенных Штатов.

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