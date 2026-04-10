Уже не Украина? В правительстве Орбана обвинили Facebook в подрыве его предвыборной кампании

В правительстве премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пожаловались, что его переизбрание было подорвано внутренними функциями Facebook. Соцсеть, якобы, способствует его сопернику Петеру Мадьяру, который лидирует в опросах накануне воскресных выборов.

Об этом сообщил представитель фракции "Фидес" Золтан Ковач в комментарии Politico. В то же время пресс-служба Meta обвинения отвергает.

Что произошло

Как пишет издание, опираясь на подсчеты Telex, Орбан имеет 1,6 млн подписчиков по сравнению с 930 тыс у Мадьяра, но последний получил большее привлечение пользователей с точки зрения активности. В марте Мадьяр опубликовал 287 постов, что привело к 14 077 000 взаимодействий, что почти вдвое больше, чем 7 868 000 взаимодействий у Орбана со своими 342 постами.

"Он говорит на языке алгоритма, и он может успевать за скоростью новостного цикла, не теряя стратегической четкости", – сказал руководитель по вопросам ЕС партии "Тиса" Мартон Хайду.

В марте партия "Фидес" заявила, что Facebook начал ограничивать публикации Орбана после масштабной кампании оппозиции по жалобам на их контент. В Meta обвинения опровергают.

"Наши системы не относятся к "профессиональным профилям" иначе, когда речь идет о распространении в Facebook. Нет никаких ограничений в отношении учетных записей премьер-министра, и никакие публикации не были удалены. Наши стандарты и политики сообщества применяются одинаково ко всем, и у нас есть системы для выявления любых скоординированных усилий по злоупотреблению нашими системами отчетности", – добавил представитель.

Запрет политической рекламы

Издание пишет, что "Фидес" была крупнейшим потребителем политической рекламы в ЕС во время избирательной кампании в Европарламент 2024 года. Как сообщается, "Фидес" потратила 5,4 млн евро на рекламу в Meta и Google с начала года до 15 июня, тогда как оппозиционные партии потратили 1,4 млн евро.

В то же время по данным венгерской фактчекинговой организации Lakmusz, партия Орбана пыталась обойти запрет на рекламу, а также организовала сети онлайн-активистов для усиления своих политических месседжей в соцсетях.

Несмотря на это Мадьяр получил преимущество, поскольку его более прямой стиль видео лучше резонирует с аудиторией и алгоритмами платформы, чем традиционные политические месседжи. Это позволило ему обойти жестко контролируемые правительством Орбана СМИ, которые в значительной степени транслируют правительственные нарративы.

