У 'Тисы' будет конституционное большинство? Опросы перед выборами в Венгрии показали разгромное поражение партии Орбана

Оппозиционная партия "Тиса" имеет шанс получить две трети мест в парламенте Венгрии поитогам выборов 2026 года. Такой результат позволит ей самостоятельно менять конституцию и ключевые законы страны.

В то же время правящая партия "Фидес" может потерпеть одно из самых серьезных поражений за последние годы. Об этом сообщает Reuters.

По результатам сформированным на основе пяти последних социологических опросов, "Тиса" может получить от 138 до 142 мандатов в 199-местном парламенте. Это превышает порог в 133 места, необходимый для формирования конституционного большинства.

Зато партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана, по прогнозам, получит лишь 49-55 мест. Ультраправая сила "Наша родина" может рассчитывать на 5-6 депутатских мандатов.

Конституционное большинство позволяет не только менять основной закон, но и принимать ключевые решения без поддержки других политических сил. Именно таким преимуществом "Фидес" пользовался с 2010 года, когда утвердил новую конституцию и неоднократно менял избирательное законодательство.

Общий прогноз базируется на выборке около 5 тысяч респондентов, опрошенных в конце февраля и в марте различными колл-центрами.

В "Фидес" заявляют об альтернативных опросах, которые прогнозируют победу правящей партии. Оппозиция же ставит под сомнение их объективность, указывая на возможные связи таких исследований с властью.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Венгрии значительная часть избирателей ожидает напряженных выборов и не исключает возможных злоупотреблений во время голосования. В то же время опрос показывает рост страхов относительно внешнего вмешательства, особенно со стороны России, а также влияния искусственного интеллекта на предвыборную кампанию.

