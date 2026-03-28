Орбана освистали на его же предвыборном митинге: он обвинил Украину

В пятницу, 28 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан находился с визитом в Дьере, однако его визит закончился скандалом. Однако во время мероприятия протестующие освистали действующего главу правительства.

Об этом сообщает венгерское информагентство HVG. Сам же Орбан обвинил их в работе на Украину.

Что произошло в Венгрии

Как отмечается, напряжение на центральной площади Дьера было и до выступления премьера. Туда пришли сотни сторонников оппозиционной партии "Тиса", которые выкрикивали антиправительственные лозунги и держали плакаты с вопросами о коррупции и экономическом кризисе.

Орбан обвинил протестующих в работе на "украинские спецслужбы".

"Вы поддерживаете украинский виз, а не стоите на стороне венгров! Вы хотите украинофильское правительство и хотите отдать деньги венгров Украине!", – выкрикивал он со сцены.

Из-за постоянного свиста и крика Орбан изменил свой привычный тон выступления. Вместо традиционно спокойного голоса, глава правительства яростно кричал в сторону проэстующих.

"Свистите там сзади, свистите. Это правда, если они уже пришли, то давайте им это скажем. Вы тянете тележку украинцев, а не стоите на стороне венгров!", – кричал он.

Путь протестующим, как говорится в сообщении, перегородили несколько групп мужчин в черном, которые не имели никаких атрибутов охраны. Очевидцы говорят, что эти люди действовали организованно, чтобы не пропустить оппозиционеров к сцене.

Глава "Тисы" Петер Мадяр сразу заявил, что партия "Фидес" привезла в город около сотни таких лиц в черном для запугивания гражданских. Он добавил, что на момент их вмешательства никого из венгерской полиции не было на площади.

Напомним, ранее правительство Виктора Орбана обвинило журналиста-расследователя Саболча Пани в шпионаже в пользу Украины и передаче чувствительной информации. Медийщик отвергает обвинения и заявляет, что его деятельность была связана исключительно с журналистским расследованием.

Как сообщал OBOZ.UA, в Будапеште накануне парламентских выборов обнародовали документальный фильм "Цена голоса", в котором утверждается, что правящая партия Виктор Орбана использует запугивание, подкуп и другие методы воздействия на избирателей. Лента содержит свидетельства о манипуляциях во время голосования и давление на жителей сельских регионов.

