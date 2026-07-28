Утверждал, что там был Юлий Цезарь: в Италии этот человек собственноручно построил "древний амфитеатр" и годами проводил экскурсии

В Италии суд признал виновным 69-летнего Франко Малоссо, который более двух десятилетий выдавал построенное им собственными руками сооружение за древнеримский амфитеатр. За посещение "исторической достопримечательности" он взимал с туристов по 40 евро.

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Однако его рассказы о Юлии Цезаре и другие факты в конечном итоге оказались вымыслом. Об этом сообщает Euronews.

Мужчина утверждал, что "открыл" амфитеатр после оползня в 2005 году недалеко от итальянской Виченцы. Он называл сооружение Берикским морским амфитеатром и уверял, что оно является одним из старейших и крупнейших в мире, датируя его 393 годом нашей эры.

Для большей убедительности Малоссо рассказывал посетителям, что здесь якобы побывал Юлий Цезарь после возвращения из Египта вместе с Клеопатрой. Также он утверждал, что в одной из местных церквей жила Джульетта Капулетти — героиня трагедии Уильяма Шекспира.

Мужчина представлялся филантропом, предпринимателем и дирижером оркестра. Ему даже удалось убедить местные власти включить объект в туристический путеводитель и мобильное приложение, созданные при поддержке Европейского Союза.

Подозрения относительно правдивости этой истории возникли ещё в 2016 году. После проверки археологи, работавшие совместно с карабинерами, установили, что "древнее" сооружение содержит современные материалы — стекловолокно, папье-маше, оштукатуренные блоки и гипсовые статуи, изготовленные в начале 2000-х годов.

Кроме того, спутниковые снимки показали, что перед строительством мужчина сначала выровнял холм, а уже потом возвел на этом месте псевдоисторический комплекс. Исследователи также подчеркнули, что Юлий Цезарь жил примерно за четыре века до даты, которой Малоссо датировал амфитеатр, а события "Ромео и Джульетты" происходят в Вероне, а не в Виченце.

Суд приговорил Франко Малоссо к двум годам и четырем месяцам лишения свободы за незаконное строительство, фальсификацию исторического наследия и создание объектов без соответствующего разрешения. Кроме того, ему назначили штраф в размере 3 тыс. евро.

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