В Италии подростки нашли под спортзалом дом возрастом 1800 лет. Фото

Римские школьники во время тайных исследований подвалов своей школы наткнулись на руины древнеримского дома с уникальными фресками и мозаиками. Оказалось, что сооружению 1800 лет.

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Как сообщает Live Science, слухи о загадочных подземных комнатах под полом спортивного зала годами ходили среди учеников средней школы в Риме, расположенной в нескольких шагах от знаменитого Колизея. Однако недавно детские городские легенды превратились в реальное и масштабное археологическое открытие, которое всколыхнуло научное сообщество Италии.

Группа любознательных подростков во время самостоятельных тайных разведок сумела проникнуть вглубь темных подземных тоннелей и обнаружила там удивительное древнее сооружение. Ученики сразу рассказали о своих находках учительнице, которая безотлагательно перенаправила информацию профильным государственным органам и археологам.

Специалисты, срочно прибывшие на место происшествия, подтвердили, что под учебным заведением скрывается роскошная и прекрасно сохранившаяся римская вилла.

Исторический контекст и история открытия

Научная средняя школа Кавура (Liceo Scientifico Cavour) функционирует в историческом здании, которое в конце XIX века принадлежало католической миссионерской общине. Во время закладки фундамента миссии строители уже наталкивались на фрагменты древнеримского большого дома – домуса. Этот район Рима имеет колоссальное значение для мировой истории, ведь в свое время здесь жили Цицерон, Помпей и Октавиан Август, однако из-за плотной современной застройки археологи долгое время не имели возможности исследовать глубокие культурные слои.

Новый этап исследований начался благодаря учительнице истории и латыни Клаудии Марино, которая зафиксировала свидетельства подростков и обратилась в Специальное управление Рима. Полноценные раскопки под школьным спортзалом стартовали в январе 2026 года, а уже 28 мая того же года результаты работы официально представили широкой общественности.

Кому принадлежал домус в Самниуме

Обнаруженные комнаты официально датируют серединой II века нашей эры. Археологи дали находке рабочее название Domus Liceo Cavour (Дом средней школы Кавура).

Опираясь на древнюю надпись, которую откопали еще во время первых строительных работ в конце XIX века, ученые выдвинули гипотезу относительно того, кому принадлежало это роскошное имение. Владельцем недвижимости, вероятно, был влиятельный член знатной семьи Умбрийцев.

Исторических сведений об этом роде сохранилось немного, однако исследователи предполагают, что Умбрийцы переселились в Рим из региона Самниум (южно-центральная Италия).

Родина этой семьи располагалась неподалеку Помпеев – города, который был уничтожен в результате масштабного извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры.

Мозаики элиты и современные граффити под землей

Археологическая расчистка комнат подземного комплекса принесла ученым немало ценных артефактов.На стенах виллы идеально сохранились фигуративные и изящные цветочные фрески, а потолочные своды украшает оригинальная древняя лепнина.

В одном из самых больших помещений археологи раскопали уникальную напольную мозаику, выложенную из массивных плиток неправильной формы. Во II веке такой архитектурный стиль считался чрезвычайно модным и дорогим, что еще раз подтверждает принадлежность имения к высшему слою римской элиты. Рядом с античным искусством ученые зафиксировали и более поздние следы человеческой деятельности – различные граффити, которые оставили в XX веке любознательные туристы, подземные экстремалы и сами ученики школы.

Сейчас раскопана и изучена лишь ограниченная часть Domus Liceo Cavour, поскольку древние конструкции тянутся на большое расстояние глубоко под другими корпусами учебного заведения. В будущем археологическое ведомство планирует расширить зону исследований и продолжить поиски.

Кроме того, руководство школы и Специальное управление Рима уже разрабатывают программу сотрудничества. Они стремятся превратить подземелье в полноценный туристический объект, а старшеклассников средней школы Кавура планируют привлечь к проекту в качестве профессиональных экскурсоводов и гидов для посетителей.

OBOZ.UA писал, что недалеко от Иерусалима под землей нашли огромный тоннель, который простирается более чем на 50 метров.

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