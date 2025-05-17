Украина показала готовность прекратить огонь, теперь мяч на стороне России, - канцлер Австрии

Украина на переговорах в Стамбуле продемонстрировала четкую готовность к прекращению огня, и теперь это должна сделать Россия. В свою очередь Австрия готова поддержать любые инициативы, если они ведут к прекращению огня в Украине.

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Такое заявление относительно переговоров в Стамбуле сделал канцлер Австрии Кристиан Штокер. Заявление прозвучало во время встречи Штокера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, соответственно, австрийский чиновник подчеркнул роль Турции в переговорах.

"Украина продемонстрировала значительную готовность к компромиссу и четко дала понять, что готова к прекращению огня. Теперь мяч на стороне России, а мы поддерживаем все инициативы, которые ведут к прекращению огня, а следовательно, и к устойчивому, долгосрочному миру", – отметил Штокер.

"Турция играет (в переговорах) центральную роль. Путин должен наконец положить конец этой войне", – добавил он.

Встреча Штокера и Эрдогана состоялась на саммите Европейского политического сообщества. Также канцлер Австрии здесь провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Польши Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьером Италии Джорджией Мелони и президентом Черногории Яковом Милатовичем.

"Этот саммит впечатляюще демонстрирует, что Европа сближается, особенно по вопросам безопасности", – сказал федеральный канцлер Австрии.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 мая в Стамбуле сначала состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого была проведена встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны.

Во время переговоров российская сторона озвучивала требования, которые являются неприемлемыми для Украины. Наша делегация готовилась к такой ситуации и прекрасно справилась. Основная позиция Украины остается неизменной.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле показали, что россияне не проявили доброй воли. Российская сторона поставила условия, которые неприемлемы не только для Украины, но и вообще для Европы. Как отметил глава польского правительства Дональд Туск, теперь "нас ждут очень тяжелые дни".

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