'Нас ждут очень тяжелые дни': Туск подвел итоги разговора с Трампом

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле показали, что россияне не проявили доброй воли. Российская сторона поставила условия, которые неприемлемы не только для Украины, но и в целом для Европы, отметил глава польского правительства Дональд Туск.

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Очевидно, именно поэтому российская сторона не намеревалась вести переговоры в присутствии американской стороны, предположил польский премьер во время общения с президентом США. Нас ждут очень тяжелые дни, цитирует его слова польский вещатель RMF24.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский лидер Владимир Зеленский, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем позвонили президенту США Дональду Трампу во время саммита Европейского политического сообщества.

"Мы не скрываем, что российскую позицию вряд ли можно назвать конструктивной в любом смысле. Нас, видимо, еще ждут очень тяжелые дни", – отметил Туск по поводу переговоров в Стамбуле.

Он подчеркнул, что европейские политики будут продолжать работать над миром в Украине, а "главной задачей" для них будет "сохранение единства Европы и Америки" по этому вопросу.

По словам Туска, Трампу сообщили, что Великобритания, Франция, Германия, Польша и Украина считают позицию, которую Россия заняла во время попытки переговоров в Турции, "неприемлемой".

"Россияне в Стамбуле де-факто прервали переговоры и отказались прекратить огонь. Пришло время усилить давление", – подчеркнул глава польского правительства.

16 мая в Стамбуле сначала состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого была проведена встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны.

Во время переговоров российская сторона озвучивала требования, которые являются неприемлемыми для Украины. Наша делегация готовилась к такой ситуации и прекрасно справилась. Основная позиция Украины остается неизменной.

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