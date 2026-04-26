Угрожают ответными мерами: в Китае возмутились из-за последних санкций ЕС против РФ

Китай заявил, что может ответить на новые санкции Европейского Союза против России, в которые попали китайские компании. В Пекине подчеркнули, что ответственность за возможные последствия будет нести именно ЕС.

Об этом, ссылаясь на заявление Министерства торговли Китая сообщает Bloomberg. Заявление ведомство обнародовало 26 апреля.

В Китае считают, что решение ЕС противоречит договоренностям между сторонами и вредит отношениям. В министерстве заявили, что несмотря на возражения Пекина, Евросоюз все же включил китайские компании в 20-й пакет санкций против России.

"Несмотря на неоднократные обращения и возражения Китая, ЕС включил китайские компании в 20-й пакет санкций против России", – заявили в ведомстве.

Кроме того, китайская сторона выразила сильное недовольство этим шагом и будет выступать против него. Несколько дней назад ЕС обнародовал новые санкции, которые касаются, в частности, китайских компаний. В Брюсселе считают, что некоторые из них поставляли России товары двойного назначения для военной сферы.

Напомним, Совет Европейского Союза (ЕС) 23 апреля окончательно одобрил "репарационный" кредит Украине на 90 млрд евро, а также 20-й пакет санкций против России. Украина получит первое финансирование по этой программев течение месяца. Такие решения, как и предусмотрено нормами ЕС, принимаются единогласно всеми странами-членами блока.

США не собираются продлевать исключение из санкций, позволяющее покупать российскую и иранскую нефть, которая уже находится в море. После ослабления санкций США Россия ежесуточно получала более 100 млн долларов дополнительных доходов от продажи нефти. Когда ограничения вернут, президент РФ Владимир Путин может столкнуться с ростом бюджетного дефицита.

