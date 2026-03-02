'Участие 'Хезболлы' изменит баланс сил': эксперт дал прогноз по развитию событий на Ближнем Востоке

Пик эскалации на Ближнем Востоке еще впереди, а конфликт между Израилем и Ираном может приобрести более широкий региональный масштаб. Востоковед, эксперт Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев считает, что Тегеран до сих пор имеет ресурсы для новых атак.

Сейчас привлечение "Хезболлы" способно существенно изменить баланс сил. Об этом Лихачев заявил в эфире телеканала "Мы – Украина"

К противостоянию могут присоединиться и другие союзники Ирана, что повышает риски дальнейшей эскалации. Иран и в дальнейшем сохраняет возможности для нанесения ударов по американским военным объектам в регионе, а также по территории Израиля и соседних стран. Кроме того, к активным действиям уже присоединились союзные Тегерану силы.

В частности, ночью против Израиля начала боевые действия организация Хезболла, которая традиционно считается одним из ключевых союзников Ирана. Ее вмешательство может заставить израильское руководство перераспределять военные ресурсы. Военный потенциал группировки ослаблен предыдущими поражениями и внутренним политическим давлением в Ливане.

Отдельно Лихачев обратил внимание на возможность расширения конфликта в акватории Красного моря. Речь идет о потенциальном привлечении йеменского движения Ансар Аллах (хуситов), которое также является союзником Ирана. По словам эксперта, пока нет подтверждений их активного участия в новой фазе противостояния, однако такой сценарий не исключен.

Пока не наблюдается активных шагов США по блокированию Ормузского пролива, что могло бы стать дополнительным фактором резкого обострения.

"Иран еще сохраняет потенциал для того, чтобы атаковать американские военные объекты в регионе, страны вокруг, Израиль. К Ирану присоединяются его союзники террористической группировки. Ночью сегодня против Израиля начала боевые действия Хизбалла, поэтому пока конфликт продолжается. Есть еще потенциал даже для развертывания. Я, по крайней мере, не слышал, что в Красном море присоединились хуситы из Йемина, движение Сарала, которое так же является союзником Ирана. Я еще не видел, чтобы Соединенные Штаты прилагали усилия к расплакиванию Армутского пролива, поэтому думаю, что это еще не пик, боевые действия будут разворачиваться", - заявил эксперт.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Израиль начал наступательную операцию против группировки "Хезболла". Вероятно она продлится в течение нескольких дней.

