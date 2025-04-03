'Убийца авианосцев': что известно о китайском аналоге ракеты 'Кинжал', который был поставлен на боевое дежурство

Военно-воздушные силы Китая поставили на боевое дежурство баллистическую ракету воздушного базирования KD-21. На сегодняшний день она уже находится на вооружении бомбардировщиков H-6K ВВС Народно-освободительной армии Китая.

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В сети китайскую ракету KD-21 уже сравнивают с российской Х-47М2 "Кинджал". OBOZ.UA выяснил, на что способна новая китайская ракета и действительно ли она является аналогом российской разработки.

Аэробаллистическая ракета KD-21 рассматривается как часть быстро развивающегося противокорабельного арсенала Китая. Ракета, установленная на бомбардировщике H-6K, впервые была продемонстрирована на авиашоу Airshow China в Чжухае в ноябре 2022 года. Однако до сих пор не было подтверждено, что она установлена ​​на самолетах, приписанных к боевому подразделению.

По информации портала The War Zone, недавно ракету KD-21 заметили на самолете H-6K, приписанного к 10-й бомбардировочной дивизии ВВС Народно-освободительной армии Китая. Изображения были сделаны во время недавних военных учений.

Аналитики отмечают, что концепция баллистической ракеты воздушного базирования не нова, ведь ее разработки восходят к временам Холодной войны. Впрочем, в настоящее время аэробаллистика переживает своего рода ренессанс, и многие страны по всему миру стремятся реализовать возможности таких ракетных систем.

Ракеты на подобии китайских KD-21, как правило, рассматривают в первую очередь как противокорабельное оружие и часто называют "убийцами авианосцев". Разработка различных баллистических ракет воздушного базирования, оптимизированных для противокорабельной роли, также соответствует их использованию в рамках китайской стратегии. Однако эксперты допускают, что обозначение KD-21 в сочетании с тем фактом, что ракета изначально предназначалась для ВВС Китая, позволяет предположить, что она может быть, в первую очередь предназначена для атак наземных целей, а не для борьбы с кораблями.

Китайская KD-21 и российский "Кинжал" имеют похожие характеристики. В частности, эксперты считают, что основой для обеих ракет стала тактическая баллистическая ракета CM-401. При этом главное отличие китайской ракеты от российской Х-47М2 "Кинжал" состоит в том, что ее носителем может быть дозвуковой бомбардировщик, в то время, как для запуска "Кинжала" МиГ-31К фактически выступает первой степенью ракеты, не только поднимающей ее на значительную высоту, но и разгоняющейся перед пуском до сверхзвуковых скоростей.

В то же время еще одна потенциальная параллель KD-21 с "Кинжалом" состоит возможном происхождении от наземного оружия. Россияне фактически переработали наземный "Искандер-М" в ракету воздушного базирования, а китайская KD-21 выглядит как адаптация противокорабельной баллистической ракеты CM-401, которая запускалась с грузовика или корабля.

Напомним, вооруженные силы Китая начали масштабные совместные учения армии, флота и ракетных сил вокруг Тайваня. Они назвали эти действия "строгим предупреждением и сдерживанием независимости острова".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министерство обороны Тайваня впервые назвало дату потенциального нападения Китая – там ожидают этого в 2027 году. Ведомство озвучило такие данные в документах для информирования законодателей о предстоящих летних военных учениях, имитирующих нападение китайских военных на остров.

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