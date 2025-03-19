В Минобороны Тайваня назвали год потенциального вторжения Китая – Bloomberg

Министерство обороны Тайваня впервые назвало дату потенциального нападения Китая на остров. Ожидается, что это может произойти в 2027 году.

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Дату минобороны озвучило в документах для информирования законодателей о предстоящих летних военных учениях, имитирующих нападение китайский военных. Об этом пишет Bloomberg.

Журналисты отмечают, что ни один предыдущий план крупнейших ежегодных учений с боевой стрельбой на Тайване за последние десять лет не указывал год потенциального китайского вторжения.

В этом году продолжительность учений на Тайване удвоится до десяти дней, что подчеркивает растущее внимание к военной готовности острова, который Китай считает своей территорией. В то же время министр обороны Тайваня Веллингтон Ку прямо не подтвердил конкретную дату вероятного нападения Китая.

Неясно, как установка на 2027 год изменит программу учений, или эта дата на самом деле является скорее политическим сигналом, пишет Bloomberg.

Директор правозащитной группы Formosa Defense Vision Джек Чен говорит, что сосредоточение учений на возможном нападении Китая в 2027 году может стать тактикой, чтобы преодолеть тупик в расколотом парламенте Тайваня, где оппозиционные партии оспаривают определенные планы военных расходов.

Председатель Си Цзиньпин поставил перед Народно-освободительной армией цель стать "современной армией" к 2027 году и силой мирового класса к 2047 году. Американские официальные лица еще в прошлом году заявляли, что Китай готовится к вторжению на Тайвань к 2027 году, ссылаясь на наращивание Пекином истребительной авиации, военных кораблей и стремление удвоить свой арсенал баллистических и крылатых ракет с 2020 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайвань рассматривает возможность закупки оружия на миллиарды долларов у США на фоне того, как Китай продолжает оказывать военное давление на остров. В настоящее время Тайбэй ведет переговоры с Вашингтоном.

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