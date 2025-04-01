'Суровое предупреждение': Китай начал военные учения вокруг Тайваня

Вооруженные силы Китая начали масштабные совместные учения армии, флота и ракетных сил вокруг Тайваня. Они назвали эти действия "строгим предупреждением и сдерживанием независимости острова".

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В Восточном командовании театра военных действий Народно-освободительной армии КНР прямо обозвали президента Тайваня Лай Чинте "паразитом". Об этом 1 апреля сообщило агентство Reuters.

"Основное внимание уделяется таким учениям, как патрулирование боевой готовности на море и в воздухе, захват всестороннего контроля, нанесение ударов по морским и наземным целям и установление контроля за блокированием ключевых районов и маршрутов", – говорится в заявлении китайской армии.

Официальные ее аккаунты в WeChat и Weibo опубликовали ряд изображений и видео, где тайваньский лидер изображен как вредитель, "отравляющий" Тайвань и "размножающий паразитов" по всему острову.

В другом ролике под названием Shell Лая Чинте представили в виде мультипликационного жука, которого держат на палочках над горящим Тайванем.

"Паразит отравляет остров Тайвань. Паразит опустошает остров. Паразит стремится к окончательному уничтожению", – указано в анимациях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Министерство обороны Тайваня впервые назвало дату потенциального нападения Китая – там ожидают этого в 2027 году. Ведомство озвучило такие данные в документах для информирования законодателей о предстоящих летних военных учениях, имитирующих нападение китайских военных на остров.

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