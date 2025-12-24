Убийство подростка из Украины в Ирландии: подозреваемый признал, что его паспорт поддельный

Гражданин Сомали, которого в ирландском Дублине подозревают в убийстве 17-летнего украинского подростка Вадима Давыденко, в суде признал, что его паспорт является ненастоящим. Подозреваемый также попросил прощения за свой поступок. Следующее слушание в суде назначено на 19 января.

Из-за признания подозреваемого относительно его документов, вопрос о возрасте этого сомалийца остается открытым. Согласно его поддельному паспорту, подростку также 17 лет; таким образом, его дело должен рассматривать Детский суд Дублина, сообщают местные издания. Но указанное следующее слушание уже пройдет в Центральном уголовном суде.

Что рассказал подозреваемый

Подозреваемый сейчас находится в детском следственном изоляторе, и с судьей Полом Келли из Детского суда Дублина он общался по видеосвязи через переводчика.

"Я хочу выразить соболезнования и попросить прощения за ребенка", – сказал сомалиец (также через переводчика) во время судебного заседания.

Он признал, что его документы, по которым его возраст составляет 17 лет, являются фальшивыми. Однако свой возраст он не назвал, хотя следователи прокуратуры утверждают, что подозреваемый является взрослым, совершеннолетним человеком.

По словам сомалийца, его "страна разваливается, и каждый может сделать любой документ, где будет написано, что ему 17". Личность подозреваемого еще не обнародовали, поскольку его до сих пор считают несовершеннолетним.

Что говорят правоохранители

Передать дело на рассмотрение в Центральный уголовный суд решила прокуратура; судья Пол Келли остается приобщенным к делу. Подозреваемого оставили под стражей, поскольку он не подавал ходатайство о залоге.

На вопрос, будут ли подозреваемому предъявлены новые обвинения (так ранее считали в полиции), в прокуратуре ответили, что "на данном этапе нет".

По словам детектива Марка Квилла, который вел расследование убийства юного украинца, сомалийские власти пока не ответили ни на один из многих запросов полиции и прокуратуры Дублина.

"В некоторых вопросах мы зависим от сомалийских властей, которые должны их подтвердить или не подтвердить для нас. Мы продолжаем отправлять как можно больше запросов, но, к сожалению, пока это односторонний процесс", – сказал он.

Убийство Вадима Денисенко

Это произошло 15 октября в Дублине, в центре приема беженцев и мигрантов Grattan Wood. Юный выходец из Сомали нанес несколько ударов ножом 17-летнему украинцу. Удары пришлись в голову, шею, руку – парень скончался на месте. Но убийству предшествовала драка, в которой ранения получил и сам нападавший и работница центра, которая пыталась вмешаться.

Только в этом году Вадим окончил школу №288 в Святошинском районе Киева. У него была девушка, рассказала нам мама его одноклассника.

