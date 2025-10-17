В Ирландии в центре для беженцев выходец из Сомали убил украинского подростка: погибший только что закончил школу

В Дублине в Ирландии в центре для беженцев 15 октября был убит 17-летний украинец Вадим Давиденко. Парень только в воскресенье прилетел в эту страну из Киева, через две недели ему должно было исполниться 18 лет. Убийцей оказался подросток из Сомали, сейчас он находится в больнице.

Был убит в приюте для беженцев

В центре для несовершеннолетних беженцев в ЖК Grattan Wood произошла трагедия. Как сообщает местная полиция, произошел конфликт между двумя подростками.

В результате один из них, выходец из Сомали, нанес несколько ударов ножом 17-летнему украинцу. Удары пришлись в голову, шею, руку – парень скончался на месте. Также ранения получил сам нападавший и работница центра, которая пыталась вмешаться.

Нападавшего задержала полиция, сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Полиция собирается его допросить.

Погибшим оказался Вадим Давиденко, 17-летний житель Киева.

Вадиму легко давались языки

Как рассказали OBOZ.UA родители одноклассников Вадима, через две недели парень бы уже отметил свое 18-летие. Он был единственным ребенком в семье, сейчас родители просто убиты горем.

Только в этом году парень закончил школу №288 в Святошинском районе Киева.

"У него была девушка, немного младше его. На выпускном они были вдвоем, такая красивая пара", – рассказывает OBOZ.UA мама его одноклассника.

Родители одноклассников рассказывают, что Вадим поступил в один из Харьковских вузов. Он увлекался IT, занимался спортом, ходил в тренажерный зал и вел здоровый образ жизни.

"Он был чудесным человеком. Очень способный, если что-то изучал, то досконально. Легко ему давались иностранные языки и информатика. Он был очень воспитанным, целеустремленным, хорошим другом", – говорит OBOZ.UA мама его товарища.

Опоздал на рейс, но все равно поехал в Дублин

Почему Вадим отправился в Дублин точно никто не знает. Может быть, хотел быть ближе к своим друзьям, которые поступили учиться в Европу. Вадим, когда ехал в Дублин через Польшу, опоздал на рейс. Родители советовали ему вернуться домой, но он все равно полетел следующим рейсом.

Центр для несовершеннолетних беженцев, где поселился украинец, принадлежит частному агентству по защите детей и семьи Tusla, которая покупает квартиры или помещения для подобных приютов. Компания платит деньги благотворительным или частным организациям, которые должны обслуживать подобные общежития. Такое жилье часто подвергается критике, поскольку государством оно не контролируется, там не хватает персонала.

В Ирландии шокированы случившимся

Украинское консульство в Ирландии берет на себя организацию транспортирования тела погибшего подростка. Друзья и родные семьи организовали сбор средств, необходимых для того, чтобы доставить Вадима в Украину для похорон.

Если кто-то хочет помочь семье, то может перечислить средства на карточку мамы погибшего парня 5168752140306856 или пополнить конверт через Приват 24 https://www.privat24.ua/send/3nnm1.

Также премьер-министр Ирландии Михол Мартин сказал, что он шокирован и огорчен убийством парня, "мыслями он с семьей погибшего и с теми, кто получил ранения во время инцидента". Министр по делам детей Норма Фоли и вице-премьер Саймон Гаррис рассказали о своей печали после того как узнали о смерти.

"Я выражаю искреннее сочувствие семье молодого человека. Моим абсолютным приоритетом есть безопасность и благополучие всенх участников инцидента, и тех, кто о них заботится", – сказал Фоли.

"Это шокирующее событие, и мои мысли со всеми, кого она касается, в том числе с семьей погибшего и раненых. Потеря жизни является несправедливой, и сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на благополучии и безопасности молодых людей и персонала учреждения", – заявил Гаррис.