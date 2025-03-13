В итальянском Неаполе произошло землетрясение, есть разрушения: из-под завалов спасли человека

В ночь на четверг, 13 марта, в итальянском Неаполе произошло мощное землетрясение магнитудой 4,4, заставившее местных жителей выбегать на улицы. Это был один из самых сильных подземных толчков в этом районе за последние 40 лет.

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Об этом сообщает местное издание ANSA. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в вулканическом кальдере Кампи-Флегрей.

В результате толчков в городе Баньоли обрушился потолок одного из домов, под завалами оказался человек. К счастью, спасателям удалось ее извлечь. В некоторых домах повреждения оказались настолько серьезными, что жильцам пришлось вылезать через окна.

Регион Кампи-Флегрей уже долгое время страдает брадисейзмом – явлением постепенного поднятия почвы, провоцирующей серию землетрясений. Из-за растущего сейсмического риска власти Италии назначили специального уполномоченного, который будет отвечать за меры безопасности в этом районе.

Министр гражданской защиты Нелло Мусумечи пожаловался на то, что в течение десятилетий в вулканической зоне было разрешено городское строительство.

Напомним, в Украине в последнее время участились подобные явления. 1 февраля, в Полтавской области, произошло землетрясение с магнитудой в 3,67 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки фиксировались между Полтавой и Решетиловкой в 18.21 на глубине 3 км.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в субботу, 9 ноября, в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,0. Эпицентр находился на глубине 8 километров. По классификации землетрясений такое подземное колебание относится к едва ощутимым.

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