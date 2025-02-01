В Полтавской области произошло землетрясение: в ГСЧС сообщили о последствиях

А Украина вечером 1 февраля произошло землетрясение с магнитудой в 3,67 балла по шкале Рихтера. Явление почувствовали жители Полтавщины.

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Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло между Полтавой и Решетиловкой в 18:21. Толчки были зафиксированы на глубине 3 км.

"По предварительной информации, негативных последствий нет, обращений в ГСЧС не было", – отметили в ведомстве.

В ГСЧС призвали украинцев быть внимательными и сохранять спокойствие.

Однако, судя по комментариям в полтавских пабликах, призыв был лишний – многие ощутили толчки земли, но подавляющее большинство людей не обратило на них особого внимания.

Интересно: ГСЧС ссылается на данные Главного центра специального контроля. Но по последним данным этой организации, сегодня было землетрясение только в Беларуси, с магнитудой в 2.4 балла. А в Полтаве последнее землетрясение произошло в ноябре 2024 года. Тогда колебания земли достигли трех баллов по шкале Рихтера.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 1 февраля террористическая армия России нанесла ракетный удар по многоэтажному жилому дому Полтавы. В результате обстрела в областном центре были зафиксированы существенные разрушения гражданской инфраструктуры, среди мирных жителей есть убитые.

По информации специалистов, россияне атаковали жилой дом сверхзвуковой крылатой ракетой Х-22, запущенной из бомбардировщика Ту-22М3.

В целом 1 февраля российская террористическая армия устроила массированную ракетную атаку по Украине. Серия взрывов прогремела на территории Харьковской и Полтавской областей. В результате атаки зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры.

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