У Путина 'решительно осудили' удары Трампа по Ирану

В стране-агрессоре России назвали "безответственным" решение Соединенных Штатов Америки ударить по иранским ядерным объектам. Оно якобы "грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН".

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В министерстве иностранных дел заявили, что страна "решительным образом осуждает" американские удары "по территории суверенного государства". К слову, о собственных ежедневных обстрелах территории суверенного государства Украина в МИД страны-агрессора не вспомнили.

"Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые. Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН", – заявили в российском ведомстве.

Там отметили, что якобы уже "начался виток опасной эскалации, чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности".

"Риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке, и без того охваченном множеством кризисов, существенно возрос", – заявили в РФ, добавив, что "ожидают реакции" Совбеза ООН.

Отметим, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи после ударов США по ядерным объектам в стране собрался в Москву, с которой Тегеран заключил договор о стратегическом партнерстве, на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я еду в Москву сегодня, и завтра утром у меня встреча с президентом Путиным. Россия — друг Ирана, и у нас стратегическое партнерство. Мы всегда консультируемся друг с другом и координируем наши позиции", — заявил Арагчи.

Напомним, в ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об атаке ВВС США на ядерные объекты Ирана. Американские силы нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана, среди которых и расположенный глубоко под землей объект Фордо: он, по словам Трампа, был полностью уничтожен.

В то же время в Иране утверждают, что заранее эвакуировали все три ядерных объекта, которые были атакованы Соединенными Штатами. Там якобы не понесли потерь, потому что "материалы были вывезены".

Также Иран обвинил США в серьезном нарушении Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия из-за американских ударов по иранским ядерным объектам. Тегеран назвал их "мирными ядерными установками" и пообещал США "вечные последствия".

Как сообщал OBOZ.UA, европейские лидеры начали реагировать на вступление США в войну Израиля и Ирана и американские удары по иранским ядерным объектам. Они выражают обеспокоенность новым уровнем эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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