Украинцам приготовили новые правила: что будет с зарплатами, увольнениями и отпусками

Правительство зарегистрировало в Раде проект нового Кодекса законов о труде (КЗоТ). Действующему Кодексу — около 55 лет, в него вносили большое количество правок, однако сам документ сохранил основные статьи и принципы. С тем, что украинское трудовое законодательство устарело, соглашаются и профсоюзы, и чиновники, и работодатели.

В новых нормах предусмотрели новые формы труда (например, надомную работу), хотя и достаточно размыто, однако описали условия для видеонаблюдения за работниками. Кроме того, документом предлагают новый критерий определения минималки. Вместо расчетного прожиточного минимума предлагают ориентироваться на размер средней зарплаты (что является устоявшейся европейской практикой).

Что и как может измениться для украинцев

Наблюдение за работниками.

В Кодексе также упомянули условия для видеонаблюдения за работниками и разрешение на условия для контроля переписок. В документе указано, что такие средства контроля могут применяться "только при условии невозможности или неэффективности применения альтернативных способов контроля". Однако четких критериев, как можно определить, что другие средства контроля неэффективны, нет.

Поэтому если работодатель говорит, что другие средства контроля неэффективны, поэтому надо ставить камеру и контролировать переписки, рабочий не будет иметь четких критериев "неэффективности других мер" и для защиты своих прав будет вынужден либо обратиться в профсоюз (если он создан), либо в суд. Правда, уже сейчас некоторые компании активно следят за работой своих работников на видео и читают их корреспонденцию.

Новый проект Кодекса не вводит такой контроль, он должен описать случаи, когда это разрешено делать. Однако столь нечеткое определение дает много возможностей для работодателя.

Вопрос минималки не решен

В новом проекте Трудового кодекса указано, что минималка должна быть привязана к уровню средней зарплаты – и составлять определенный процент от этой цифры. Однако при этом в документе очень осторожно указано, что процент от средней зарплаты должен определять Кабинет министров. В такой формулировке изменения могут быть полностью нивелированы.

Например, сейчас минималка составляет 8 647 грн, а средняя зарплата по состоянию на март – 30 356 грн. То есть минималка находится на уровне 28,5% средней зарплаты. И этот показатель будет падать, потому что зарплаты ежемесячно растут. В ЕС общепринятой рекомендацией и целью для многих стран является установление минимальной заработной платы на уровне около 50–60% от средней. Для нас это пока недостижимый уровень.

Минимальным допустимым уровнем считается 40% от средней. По состоянию на сейчас это 12 142 грн. Однако ничего не мешает правительству своим постановлением определить, что сейчас минималка должна составлять 28,5% средней зарплаты, и сохранить тот уровень, который есть сейчас.

К сожалению, проект Трудового кодекса в том виде, который есть сейчас, не решает вопрос минимальной зарплаты, а лишь прописывает новую модель расчета, которая без четких цифр может не дать никакого результата.

Сейчас фактический прожиточный минимум (это та сумма, которая необходима для покупки базовой потребительской корзины) составляет около 12 тыс. грн. Все, кто получает меньше, находятся за чертой бедности. В Украине есть позорное явление, когда квалифицированные работники за полный рабочий день получают зарплату, которой не хватит даже на обеспечение базовых потребностей.

Новые отпуска для всех

Норма, которая понравится большинству украинцев – увеличение продолжительности ежегодного отпуска. Вроде бы ради приближения к европейским стандартам вместо 24 дней украинцы будут иметь право на 28 дней отдыха в год.

"Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 28 дней за каждый отработанный рабочий год, который отсчитывается со дня возникновения трудовых отношений", – говорится в проекте нового Кодекса.

При этом, как обратили внимание в научно-экспертном заключении, "социальные" отпуска работникам, имеющим ребенка с инвалидностью I группы, без какого-либо обоснования предлагают уменьшить с 10 до 7 дней, а при наличии нескольких оснований для предоставления этого отпуска – с 17 до 10 дней.

Смогут ли принять новые правила

Пока что проект Трудового кодекса утвержден только на уровне правительства. Документ передали на рассмотрение в Раде. По информации OBOZ.UA, пока чиновникам не удалось договориться с парламентариями о быстром рассмотрении документа.

Важно также отметить, что после первого чтения проект Кодекса еще может значительно измениться. В частности, свои предложения уже подготовили профсоюзы. Они не согласны, в том числе, с положениями, которые якобы сужают их права. Например, в новом проекте КЗоТ фактически профсоюз лишат права согласовывать увольнение.

"Профсоюзы Украины выражают серьезную обеспокоенность по проекту Трудового кодекса (рег. № 14386 от 15.01.2026), считая, что он ослабляет защиту прав работников, ограничивает роль профсоюзов, заменяя их понятием "представители работников", и уменьшает уровень контроля за соблюдением трудового законодательства", – говорится в заявлении профсоюзов.

Отметим, в Украине на подконтрольной территории по разным оценкам находится от 29 млн до 31,1 млн человек. Официально работают и платят ЕСВ – 10,5 млн, из них около 2 млн – это ФОПы. Еще 2,6 млн украинцев по оценкам Гоструда работают неофициально. По разным оценкам в течение следующих лет стране может не хватать около 4,5 млн работников. Новый КЗоТ, в том числе, должен способствовать преодолению дефицита на рынке труда.