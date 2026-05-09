В Украине отмечают День Европы: что это за праздник и как он возник

9 мая в Украине и странах Европейского Союза отмечают День Европы – праздник мира, единства и сотрудничества на европейском континенте. Дата связана с Декларацией Шумана 1950 года, которая стала основой для создания Европейского сообщества по углю и стали.

Видео дня

В Украине День Европы начали отмечать в эту дату с 2023 года. OBOZ.UA рассказывает об истории праздника, его символике и традициях.

День Европы в Украине

В Украине День Европы начали официально отмечать в 2003 году согласно указу президента. Тогда празднование проводили в третью субботу мая. В 2023 году указом президента дату изменили, и с тех пор Украина празднует День Европы 9 мая вместе с государствами ЕС.

В 2024 году Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету номиналом 5 гривен "День Европы".

История праздника

Первые торжества ко Дню Европы в 1964 году начал Совет Европы. Тогда празднование проводили 5 мая, в день основания организации. Позже ЕС установил собственную дату – 9 мая, в честь Декларации Шумана, которая предусматривала объединение угольной и сталелитейной промышленности Франции и Западной Германии.

Именно эта инициатива стала основой для создания в 1951 году Европейского сообщества по углю и стали, первого европейского сообщества. В 1985 году Европейский совет утвердил День Европы одним из символов европейской интеграции вместе с флагом, гимном и единой валютой.

В разных странах День Европы отмечают по-разному. В этот день проводят образовательные и культурные мероприятия, акции в поддержку европейской интеграции, церемонии награждения и торжества. Важным символом празднования является флаг Европы. Институты ЕС ежегодно организуют открытые мероприятия в Брюсселе и Страсбурге.

Ранее OBOZ.UA публиковал лучшие открытки и поздравления. Они помогут передать уважение к празднику, поддержку Украины и веру в победу свободы и достоинства. Красивые поздравления с Днем Европы можно отправить родным, друзьям, коллегам или опубликовать в соцсетях.

Также напомним, как в Украине развеивают советские нарративы о 9 мая.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.