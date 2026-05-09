Страх перед оглаской и боязнь публичности: опубликована новая серия "пленок Миндича"

Новая серия записей "пленок Миндича" свидетельствует о критическом беспокойстве окружения Тимура Миндича из-за журналистских расследований и внимания к деятельности компании Firepoint. За первую половину 2025 года, участники схемы срочно увольняли подставных лиц и искали для них новые места работы в госсекторе, чтобы избежать публичного разоблачения.

Фрагменты разговоров, записанные с февраля по июнь 2025 года, свидетельствуют о попытках фигурантов остановить финансовые операции на Хмельницкой АЭСиз-за опасений обысков НАБУ и огласки в СМИ. Соответствующие записи 9 мая обнародовал нардеп Ярослав Железняк.

В частности, 20 февраля 2025 года Александр Цукерман и Игорь Миронюк обсуждали резонанс вокруг связей Германа Галущенко с Андреем Деркачем. Фигуранты вспоминают совместную прогулку политиков под охраной в Мариинском парке, которую тайно сняли на видео. Этот "фильм" попал к Андрею Ермаку.

В тот же день фигуранты жаловались на проблемы с независимыми членами наблюдательного совета "Энергоатома" – представителями США и стран Балтии, которых они назвали "американцем" и "прибалтом". Иностранцы отказывались закрывать глаза на нарушения и указывали на коррупционные риски, выявленные журналистами.

Уже 21 февраля 2025 года Александр Цукерман инструктировал коллег приостановить работы на Хмельницкой АЭС из-за высокого риска обысков. Выяснилось, что на подготовку строительства списали сотни миллионов гривен без принятого Верховной Радой закона. Из-за этого НАБУ начало расследование.

Отдельная часть "пленок" посвящена проекту Firepoint. На записях Фурсенко и Цукерман обсуждают появление их фамилий в публичном пространстве и расследование журналистов. Ситуация обострилась 30 мая 2025 года. В тот день, общаясь о намерении номинального владельца активов Игоря Хмелева дать интервью проекту "Bihus.Info", Цукерман назвал этот шаг крайне опасным из-за риска разоблачения схемы.

Как следствие, в разговоре от 30 июня 2025 года, Фурсенко, Цукерман и Миндич решили немедленно уволить Хмелева, чтобы разорвать любую формальную связь. Они подытожили, что дальнейшая публичность приведет к информационному "взрыву", поэтому старались действовать максимально скрытно.

Что предшествовало

8 мая были обнародованы новые фрагменты "пленок Миндича". В очередной опубликованной части фигуранты дела "Мидас", а именно Игорь Миронюк и Дмитрий Басов, обсуждают возможности использования заместителя руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрея Синюка как источника конфиденциальной информации о следственных действиях в отношении них.

Напомним, Украинская оборонная компания FirePoint обратилась в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой подтвердить или опровергнуть подлинность обнародованных в СМИ последних фрагментов так называемых пленок Миндича, где упоминается компания. В Fire Point называют распространенную информацию недостоверной и отмечают, что она наносит ущерб репутации предприятия.

Также OBOZ.UA сообщал, участники коррупционных схем Тимура Миндича могли получить от СБУ "сливы" о стежке со стороны антикоррупционеров. Также они обсуждали непосредственное вмешательство в ситуацию Офиса президента.

