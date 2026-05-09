Фицо, который рвался в Москву, пропустил парад на Красной площади, но выпил '100 грамм' с Путиным. Фото и видео

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Кремль на торжественный прием, приуроченный к 9 мая. Однако до так называемого "парада победы" на Красной площади так и не добрался.

По прибытии в Москву словацкий премьер пообщался с российским диктатором Владимиром Путиным и принял участие в переговорах. Об этом сообщает ряд российских медиа.

Также Фицо не появился на совместном возложении цветов вместе с другими иностранными гостями, прибывшими в Москву. Зато словацкий премьер посетил кремлевский прием, где ему, как отмечают медиа, досталось "100 фронтовых грамм".

После этого у Фицо была запланирована личная встреча с кремлевским главарем. До начала официальных переговоров они долгое время общались приватно. Во время встречи Путин поблагодарил Фицо за его "особое отношение к празднику Победы" и заявил, что важно само присутствие словацкого премьера в Москве.

Фицо рассказал Путину о маршруте своего перелета в Россию через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. После этого он на русском языке поприветствовал членов делегации.

Кроме этого, премьер Словакии заявил, что в стране и в дальнейшем будут ухаживать за местами захоронения бойцов Красной армии. По словам Фицо, его визит в Москву является "проявлением уважения к жертвам во время Второй мировой войны".

Ранее государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец сообщал, что во время пребывания в Москве Фицо должен был передать Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, с которым он встречался до этого.

Накануне Фицо заявил, что хочет задать несколько вопросов Владимиру Путину и передать ему послание от европейских политиков.

Роберт Фицо заявил, что считает важным чествование солдат Красной армии, погибших во время освобождения Словакии. 8 мая он принес венок к могиле Неизвестного солдата в Москве.

Словацкий премьер заявил, что выступает за "стандартные отношения" между Словакией и Россией. Он добавил, что убежден в том, что российско-украинская война приближается к завершению и призвал к переговорам. Во время общения с журналистами Фицо назвал себя частью "черных овец" в ЕС. По его словам, он является противником "единого обязательного мнения" и поддерживает любую форму перемирия.

Напомним, Роберт Фицо отправился в Москву обходным маршрутом через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Такой маршрут словацкая делегация выбрала после того, как Польша и страны Балтии не разрешили пролет над своей территорией.

Как сообщал OBOZ.UA, советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо может передать российскому диктатору Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Оно может касатьсяпотенциальной встречи обоих лидеров стран.

