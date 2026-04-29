'У нас одни корни': Трамп дружелюбно принял короля Чарльза III в Белом доме. Фото

Президент США Дональд Трамп провел встречу с королем Великобритании Чарльзом III в Белом доме. Событие состоялось во время первого государственного визита британского монарха в Соединенные Штаты и сопровождалось торжественной церемонией на южной лужайке.

Издание The Washington Post пишет, что этот визит проходит в непростой период в отношениях между двумя странами. По его данным, британская сторона рассчитывала использовать личную симпатию Трампа к королевской семье, чтобы смягчить напряжение.

"Чарльз III использует давнее восхищение Трампа британской королевской семьей", – отмечает газета.

Теплый прием короля

Трамп во время встречи отметил историческую близость двух народов и назвал британцев ближайшими союзниками американцев. Он поздравил короля Чарльза и королеву Камиллу с почестями, а военный оркестр исполнил марши в костюмах эпохи Революции.

Атмосфера выглядела праздничной, хотя, кажется, за этим стоит значительно более сложный политический фон.

"За века, прошедшие с тех пор, как мы обрели независимость, американцы не имели более близких друзей, чем британцы", – заявил Трамп. И добавил, что обе страны имеют общие корни, язык и ценности, а также вместе защищали цивилизацию под двумя флагами – красным, белым и синим.

Напряжение между союзниками

Несмотря на теплый прием монарха, Трамп раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Причиной стало нежелание Лондона присоединиться к США в войне против Ирана. Это, собственно, и создает контраст: публичное дружелюбие к королю и одновременно жесткие заявления в отношении правительства.

Чарльз III во время церемонии не выступал с речью. Он лишь кратко прокомментировал торжественный проход военных подразделений через южную лужайку Белого дома.

Но его визит имеет продолжение – уже в ближайшее время монарх выступит перед Конгрессом США. Он станет вторым британским монархом, который обратится к американским законодателям, после своей матери в 1991 году.

Напомним, что 25 апреля во время ужина корреспондентов Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Тогда Дональда и Меланию Трампов быстро вывели из зала проведения мероприятия сотрудники Секретной службы. По данным очевидцев, правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Позже суд предъявил мужчине обвинения в покушении на президента США, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия.

