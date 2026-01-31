Меланию Трамп жестко высмеяли на самом популярном вечернем шоу США

Ведущий самого популярного американского вечернего шоу Jimmy Kimmel Live – Джимми Киммел – прямо в эфире посмеялся над первой леди США Меланией Трамп. Причиной для насмешек стал выход ее документального фильма "Мелания", который комик откровенно назвал "проектом для удовлетворения собственного эго".

Под удар шоумена попала как концепция ленты так и попытки жены американского президента Дональда Трампа популяризировать ее среди аудитории. Все насмешливые комментарии в сторону кинокартины первой леди прозвучали в новом выпуске Jimmy Kimmel Live.

Во время своего монолога Джимми Киммел сравнил ленту "Мелания" с файлами Эпштейна, отметив, что оба материала останутся абсолютно непопулярными среди людей. Он иронично отметил: "Их никто никогда не посмотрит".

Позже ведущий, ссылаясь на данные The Wall Street Journal, сказал, что Мелания Трамп получила 28 миллионов долларов от лицензионного контракта на ленту. Эта информация также не осталась без язвительного комментария: "Учитывая это и особенности ее брака, она, пожалуй, самая высокооплачиваемая актриса в мире".

Высмеял Джимми Киммел и прогнозы относительно того, что кассовые сборы проекта "Мелания" составят от 1 до 5 миллионов долларов. Такой показатель значительно уступает ожиданиям относительно прибыли от хоррора "Помогите", название которого, по словам ведущего, лучше бы подошло для документального фильма о первой леди США.

Кстати, во время одного из мероприятий Мелания Трамп назвала свою кинокартину "визуальным рассказом, призванным создать незабываемые воспоминания, подобные музыке Rolling Stones и Майкла Джексона". На такое сравнение Киммел с юмором ответил: "Вы действительно пытаетесь убедить нас, что этот глупый самолюбивый проект является произведением искусства, которое мы запомним навсегда, как Майкла Джексона?".

Напоследок, ведущий Jimmy Kimmel Live акцентировал внимание на том, что треть членов команды, которые работали над созданием проекта "Мелания" попросили убрать имена из титров. Комик обратился к аудитории с острым вопросом: "Вы представляете, насколько плохим должен быть фильм, чтобы кто-то не хотел видеть свое имя на экране?".

Стоит отметить, что эксклюзивная премьера документального проекта о первой леди США состоялась 29 января в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Мелания и Дональд Трамп вместе посетили событие, представ перед публикой в сдержанных образах. Что интересно, для первопоказа ленты была выбрана черная ковровая дорожка вместо привычной красной, чтобы все соответствовало эстетике фильма, пишет People. В широкий прокат кинокартина вышла 30 января.

Проект "Мелания" сосредоточен на 20 днях перед второй инаугурацией Дональда Трампа в 2025 году. По словам Мелании Трамп, этим фильмом она хотела показать другую сторону важного события и ее подготовку к роли первой леди.

Как ранее писал OBOZ.UA, Джимми Киммел высказался о напряженной встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, состоявшейся в 2025 году. Во время своего вечернего шоу комик отметил: своим поведением президент США четко дал понять, что находится "в кармане Владимира Путина". А вот все комментарии о внешнем виде Зеленского он назвал довольно странными.

