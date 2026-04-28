Стрельба в Вашингтоне: суд обвинил нападавшего в попытке убийства Трампа

31-летнему Коулу Томасу Аллену, который устроил стрельбу в отеле Washington Hilton, предъявили обвинение в покушении на президента США Дональда Трампа. Также его обвиняют в незаконном обороте огнестрельного оружия.

27 апреля Аллен впервые появился в федеральном суде Вашингтона. Во время короткого слушания он не ответил на выдвинутые обвинения. Об этом сообщают Reuters и Associated Press.

Если Аллена признают виновным, ему может грозить пожизненное заключение.

Судья магистрата США Мэтью Шарбо приказал держать мужчину под стражей как минимум до четверга, после чего назначил отдельное судебное заседание для рассмотрения ходатайства прокуратуры о его содержании под стражей до суда.

Прокурор США округа Колумбия Жанин Пирро заявила, что против Аллена будут выдвинуты дополнительные обвинения, поскольку расследование продолжается.

В чем обвинили Коула Аллена

Кроме покушения на Трампа, ему предъявили обвинения в незаконной перевозке огнестрельного оружия через границы штатов и применении огнестрельного оружия во время насильственного преступления. При этом в письменном заявлении прямо не указано, что Аллен был ответственным за стрельбу в офицера.

Сам Аллен получил ранение, но не пулей. По словам официальных лиц, сотрудник Секретной службы получил пулевое ранение, но, поскольку он был одет в пуленепробиваемый жилет, выжил. По мнению следователей, агент Секретной службы сделал пять выстрелов, а Аллен выстрелил из своего ружья по меньшей мере один раз.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш не сказал, подтверждено ли, что именно пуля Аллена попала в бронежилет агента, или использовали ли оружие другие офицеры. Бланш отметил, что эксперты все еще изучают доказательства, чтобы предоставить больше ясности по этим вопросам.

"Однако не следует заблуждаться: это была попытка убийства президента Соединенных Штатов, причем обвиняемый четко дал понять, в чем заключалось его намерение, а именно – устранить как можно больше высокопоставленных членов правительства. Это ситуация, которую мы не можем терпеть", – отметила Пирро.

Одна из адвокатов Аллена, Тезира Абэ, отметила, что у него нет судимости. "В настоящее время он также считается невиновным", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 апреля во время ужина корреспондентов Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба. Президента США Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп быстро вывели из зала сотрудники Секретной службы.

Стрелка задержали, им оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен. Он признался, что пытался убить чиновников администрации Трампа.

Вашингтонский стрелок за несколько минут до атаки обнародовал манифест, в котором объяснил свой мотив. Коул Аллен назвал себя "дружественным федеральным убийцей" и заявил о намерении атаковать представителей администрации Дональда Трампа. Он написал, что "больше не готов позволять педофилу, насильнику и предателю запятнать мои руки своими преступлениями".

