'У нас был план': Рубио обвинил 'некоторые страны Европы' в препятствовании миссии США в Иране

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что некоторые европейские страны препятствовали американской миссии на Ближнем Востоке, запретив Соединенным Штатам использовать их военные базы для ударов по целям в Иране. В качестве примера он назвал Испанию.

Об этом Рубио сказал во время визита в Рим, комментируя дискуссию о возможном пересмотре роли США в Альянсе. По его словам, эта проблема поднимает вопрос о самом смысле американского участия в НАТО.

США жалуются на союзников

Рубио отметил, что одной из главных причин, почему США находятся в НАТО, является возможность дислокации и применения американских войск с территории Европы для оперативного реагирования в кризисных ситуациях.

По его словам, США имели "план на чрезвычайный случай", однако некоторые европейские союзники отказали им в использовании своих баз для его реализации.

"У нас был план на чрезвычайный случай. И некоторые страны Европы, такие как Испания, например, отказали нам в использовании этих баз для очень важного плана на чрезвычайный случай. И в определенном смысле отказ в использовании этих базах фактически препятствовал миссии и даже создавал некоторые опасности", – заявил госсекретарь.

Вопрос роли США в НАТО

Рубио отметил, что если США больше не могут полноценно использовать свои базы в Европе, тоэто становится серьезной проблемой и ставит под вопрос сам смысл американского участия в НАТО.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что окончательное решение относительно дальнейшей политики в этом вопросе будет принимать президент США Дональд Трамп. И он еще пока не решил, как реагировать на действия союзных стран.

Трамп пригрозил Италии и Испании

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Италии и Испании сокращением американского военного присутствия после того, как оба государства не согласовали использование американских баз для операций в войне против Ирана.

В случае с Италией ключевым объектом остается авиабаза Сигонелла на Сицилии. Согласно действующим двусторонним договоренностям, американские силы могут использовать ее только в логистических целях.

После того как Рим отказал Вашингтону в использовании базы во время военной кампании против Ирана, Трамп публично раскритиковал премьер-министра Джорджа Мелони, заявив, что "разочарован недостатком мужества" с ее стороны.

Как сообщал OBOZ.UA:

После отказа европейских стран в использовании США своих баз и воздушного пространства во время войны против Ирана, Трамп пообещал пересмотреть членство США в Альянсе. В своем заявлении глава Белого дома назвал НАТО "бумажным тигром". Он также заявил, что разочарован позицией партнеров по Альянсу и считает трансатлантический союз неэффективным и нефункциональным.

По его словам, союзники не демонстрируют должной поддержки и в Белом доме больше не считают Европу надежным партнером в сфере обороны.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ухудшение отношений между Вашингтоном и союзниками по НАТО началось после того, как он впервые заговорил о желании взять под контроль Гренландию. По словам американского лидера, именно эта идея стала началом нынешнего раскола между США и альянсом.

