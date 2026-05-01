"Почему бы и нет?": Трамп допустил возможность вывода американских войск из Италии и Испании

Президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания исполнительных указов заявил, что может пересмотреть военное присутствие в Европе. Италия и Испания не демонстрируют достаточного уровня поддержки Соединенным Штатам, что ставит под сомнение целесообразность сохранения там американских войск.

Решение может быть принято в ближайшее время в рамках более широкой переоценки союзнических отношений. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Американский президент подчеркнул, что рассматривает вариант сокращения военного присутствия в Европе как ответ на недостаточное участие отдельных союзников в поддержке США. Речь идет прежде всего о реакции европейских стран на международные кризисы, включая напряженность вокруг Ирана.

Ведь вопрос не только в фактическом отсутствии помощи, но и в форме коммуникации союзников. Даже дипломатическая готовность помочь могла бы изменить оценку ситуации, однако этого и не произошло.

"Вероятно... Почему бы и нет? В Италии не было никакой помощи. А в Испании было ужасно – абсолютно ужасно", – заявил Трамп.

Президент также упомянул о поддержке США Украине, заметив, что Вашингтон предоставлял значительные ресурсы, тогда как вклад некоторых европейских партнеров он считает недостаточным.

Отдельно Трамп раскритиковал и Германию, указав на внутренние проблемы страны, в частности в сфере энергетики и миграции. Общий уровень взаимодействия с европейскими союзниками требует пересмотра, особенно учитывая то, что именно Европа должна быть более заинтересована в решении вопросов безопасности на своем континенте.

НАТО официально заявило, что не имеет юридических инструментов для исключения или приостановления членства государств, комментируя информацию о возможном давлении США на Испанию. В то же время Мадрид отверг любые предположения об изменении своего статуса в Альянсе, подчеркнув приверженность международному праву.

Как сообщал OBOZ.UA, во время общения с журналистами в Белом доме Дональд Трамп раскритиковал европейские страны за отсутствие поддержки США в войне с Ираном. По словам президента, Европа не присоединилась к действиям США, хотя Вашингтон ранее помогал ей в вопросах Украины.

