'Иран уничтожил бы Италию за две минуты': Трамп набросился на Мелони за то, что она поддержала Папу Римского

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони, обвинив ее в слабой позиции по международной безопасности и энергетической политике. Он возмутился, что Мелони поддержала Папу Римского.

Об этом Трамп заявил в интервью Corriere della Sera. Во время разговора Трамп неоднократно высказывал критические замечания в адрес Мелони и Италии в целом.

Американский лидер заявил, что "шокирован поведением" Мелони, в частности ее подходом к энергетическим вопросам и международному сотрудничеству.

"Нравится ли итальянцам то, что ваш премьер-министр не помогает нам получить нефть? Я не могу себе этого представить", – сказал президент США.

По его словам, Италия, несмотря на зависимость от энергоресурсов, не проявляет достаточной активности, перекладывая ответственность на Соединенные Штаты. Трамп пожаловался, что Мелони якобы ждала "пока американцы все сделают за нее", защитив Италию от ядерного удара и обеспечив поставки нефти.

"Я шокирован ее поведением. Я думал, что она имеет мужество; я ошибался", – заявил Трамп.

Отдельно он отреагировал на то, что Мелони поддержала Папу Римского Льва XIV.Трампа очень возмутило, что премьер Италии назвала "неприемлемыми" его слова в адрес понтифика.

В ответ Трамп заявил, что именно позиция Мелони является "неприемлемой", обвинив ее в недооценке угроз ядерной программы Ирана.

"Это она неприемлема, потому что ей безразлично, что Иран может обладать ядерным оружием и взорвать Италию за две минуты, если бы была такая возможность", – сказал президент США.

Американский президент также утверждает, что его контакты с итальянским премьером фактически прекратились. Он объяснил это нежеланием Мелони участвовать в совместных инициативах в рамках НАТО.

В ходе интервью Трамп также раскритиковал политику Европы в целом, заявив, что континент "разрушает себя изнутри" из-за миграционной и энергетической политики. Он отметил, что европейские страны сталкиваются с высокими ценами на энергию, но в то же время не готовы защищать стратегические маршруты поставок.

Кроме того, Трамп снова негативно высказался о позиции Папы Римского относительно войны, заявив, что тот не понимает реальных угроз. Также он упомянул вопрос безопасности в Ормузском проливе и роль союзников в его защите.

Примечательно, что ранее Мелони долгое время считалась близкой соратницей Трампа, он называл ее союзницей и "сильным лидером". Также премьер Италии была единственной из европейских лидеров, которая посетила его инаугурацию 2025 года.

Теперь Трамп заявляет, что Мелони "изменилась", что, по его мнению, может повлиять и на будущее Италии в контексте безопасности и миграционной политики.

Трамп публично раскритиковал Папу Римского Льва XIV. Он обвинил понтифика в слабости в отношении преступности и провалах во внешней политике, а также выразил несогласие с позицией Ватикана по Ирану и его ядерной программе. После этих заявлений Трамп опубликовал фото, где показал себя в образе Иисуса Христа, который исцеляет людей.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала "неприемлемыми" высказывания американского президента Дональда Трампа в адрес Папы Римского. Она подчеркнула, что для понтифика осуждение любой формы войны является "правильным и нормальным", поскольку он является религиозным лидером.

