Турция прекращает торговые и экономические связи с Израилем: в МИД назвали причину

Турция прекратила всю торговлю с Израилем, закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов и не позволяет турецким кораблям заходить в израильские порты. Это связано с действиями Израиля в секторе Газа.

Об этом в пятницу, 29 августа, сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на внеочередном заседании турецкого парламента по Газе. Его цитирует Anadolu Agency.

Министр заявил, что Израиль "в течение последних двух лет совершает геноцид в Газе, игнорируя основные гуманитарные ценности прямо на глазах всего мира". По его словам, продолжающиеся атаки Израиля в Газе и по всей Палестине угрожают перерасти в конфликт во всем регионе, если их не остановить.

Фидан добавил, что Анкара выступает против любых предложений, которые предусматривают выселение палестинцев из Газы, назвав такие планы "неприемлемыми".

Отношения Турции с Израилем

Турция сократила объем торговли с Израилем примерно на 30% за семимесячный период с 7 октября 2023 года по 2 мая 2024 года.

9 апреля 2024 года правительство Турции приостановило экспорт 1019 товаров в 54 товарных группах.

Со 2 мая 2024 года экспорт, импорт и транзитная торговля с Израилем остаются полностью приостановленными для всех товарных групп, при этом торговля не осуществляется через таможенные процедуры или зоны свободной торговли, что сводит торговлю с Израилем к нулю.

Израиль оказывается в изоляции

По словам турецкого министра, почти весь мир оставил Израиль в изоляции из-за его нападений на Палестину. Он подчеркнул, что Израиль продолжает свои атаки только при поддержке США.

Министр иностранных дел Турции акцентировал на важности прекращения поставок оружия Израилю.

"В этом контексте с участием 52 стран мы начали значительную международную инициативу в ООН, призывая к прекращению поставок оружия и боеприпасов, питающих военную машину Израиля", – сказал он.

Фидан отметил, что, делая все эти шаги, Турция сыграла важную роль в текущих переговорах по прекращению огня как с помощью разведки, так и открытой дипломатии. Также, говорит министр, благодаря позиции и усилиям Анкары против притеснений, страны, которые когда-то поддерживали Израиль, начали принимать концепцию решения о двух государствах.

"Инициативы, которые мы возглавляли и в которых активно участвовали, сыграли важную роль в решениях многих стран признать Палестину. Такие страны как Великобритания, Франция, Канада, Мальта, Новая Зеландия, Португалия и Австралия, объявили о своем намерении признать Государство Палестина в сентябре. Это знаменует собой исторический поворотный момент в международной дипломатии в отношении палестинского вопроса. Тот факт, что эти страны теперь начали громко выражать свое требование прекратить гуманитарную катастрофу в Газе, является давно назревшим, но очень ценным шагом", – добавил Фидан.

Как сообщал OBOZ.UA, в Организации Объединенных Наций впервые официально признали, что население в секторе Газа страдает от голода. По данным ООН, в условиях полномасштабного голода оказалось более 500 тыс. человек.

