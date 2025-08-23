В ООН впервые официально признали голод в Газе: Гутерреш назвал ситуацию 'катастрофой'

В Организации Объединенных Наций впервые официально признали, что население в секторе Газа страдает от голода. По данным ООН, в условиях полномасштабного голода оказались более 500 тыс. человек.

Уже до конца сентября число голодающих палестинцем может возрасти до 641 тыс. человек. Об этом говорится в отчете Интегрированной системы классификации фаз продовольственной безопасности.

Ситуация в Газе

В официальной сообщении ООН говорится, что город Газа и прилегающие к нему районы страдают от голода. Также в организации прогнозируют, что голод, скорее всего, будет распространяться на другие регионы сектора.

Глава Управления ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер заявил, что для борьбы с голодом в первую очередь необходимо немедленное прекращения огня, освобождение всех заложников. Также он подчеркнул, что в Газу должен был обеспечен полный и беспрепятственный гуманитарный доступ.

Примечательно, что это первый случай, когда в ООН зафиксировали голод за пределами Африки. Глобальная организация предсказала, что к концу следующего месяца голод распространится на центральные и южные районы Дейр-эль-Балаха и Хан-Юниса.

В заявлении также говорится, что ситуация на севере сектора может быть ещё хуже, чем в городе Газа, однако ограниченность данных не позволяет сделать точную оценку.

"Этого голода мы могли бы избежать, если бы нам позволили. Однако из-за систематических препятствий со стороны Израиля продовольствие скапливается на границах", – сказал Флетчер.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ситуацию в голодом в Газе "рукотворной катастрофой, моральным приговором и провалом человечества как такового". В свою очередь верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк предупредил, что смерть от голода может быть квалифицирована как военное преступление.

Реакция Израиля

Израиль отверг выводы Организации Объединенных Наций, назвав их ложными и предвзятыми. Там подчеркнули, что отчет о голоде в Газе "основан на частичных данных, в основном предоставленных ХАМАС". Кроме того, в Израиле заявили, что ООН не учитывала недавний приток продовольствия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот отчет является "откровенной ложью". По его словам, Израиль не проводит политику голода, и с начала войны обеспечил доставку в сектор Газа 2 миллионов тонн гуманитарной помощи, что составляет более одной тонны на человека.

Что предшествовало

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил планы ЦАХАЛ взять под контроль весь сектор Газа. По его словам, речь не идет о долгосрочной оккупации анклава в Палестине – Израиль лишь хочет уничтожить террористов ХАМАС и передать анклав "под арабское управление".

Решение Израиля взять под свой контроль всю территорию сектора Газа осудили в ряде стран. Там призывают Иерусалим "удержаться от эскалации", чтобы предотвратить еще большую гуманитарную катастрофу в Палестине и гибель людей. Соответствующую позицию выразили в ООН, министерствах иностранных дел Австралии, Великобритании, Турции. В Германии решили прекратить экспорт оружия в Израиль, которое может быть использовано в секторе Газа.

Напомним, Соединенные Штаты Америки не намерены признавать Палестинское государство. Зато в Белом доме поддерживают уничтожение ХАМАС и решение гуманитарного кризиса, сложившегося в секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках плана по полной оккупации сектора Газа Армия обороны Израиля готовится к массированному обстрелу и проведению точечных операций. Более того, израильское правительство намерено объявить мобилизацию десятков тысяч резервистов.

