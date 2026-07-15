Турция объявила Нетаньяху в международный розыск: в чём его обвиняют

11-й суд Стамбула по делам о тяжких преступлениях принял решение о объявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск. Речь идет о деле, связанном с перехватом флотилии Global Sumud, в состав которой входила шведская экоактивистка Грета Тунберг.

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О решении суда сообщил турецкий телеканал Halk TV. По его информации, суд постановил выдать в отношении Нетаньяху "красное уведомление" (Red Notice), а рассмотрение уголовного дела продолжается в Стамбуле.

Суть обвинений

В деле вместе с Нетаньяху фигурируют и другие обвиняемые. Согласно обвинительному акту, им инкриминируется ряд тяжких преступлений по нормам международного права и Уголовного кодекса Турции.

Среди выдвинутых обвинений – преступления против человечности, геноцид, повреждение имущества, квалифицированное ограбление, умышленное причинение телесных повреждений, пытки, препятствование движению транспортных средств, похищение или незаконное удержание, а также незаконное лишение свободы.

Решение суда

Коллегия судей приняла промежуточное решение о выдаче "красного уведомления" в отношении Биньямина Нетаньяху. Как отмечается, этот шаг направлен на обеспечение его участия в судебном процессе.

Дело и в дальнейшем будет рассматривать 11-й суд Стамбула по делам о тяжких преступлениях. Других решений по делу на данный момент не обнародовано.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2025 года Грета Тунберг пыталась устроить медийную провокацию вместе с другими активистами, пытаясь прорвать морскую блокаду Газы, введенную Израилем для предотвращения контрабанды оружия ХАМАС. Она принимала участие в двух отдельных миссиях "Флотилии свободы" в Газу в 2025 году, обе из которых были перехвачены израильскими силами, а их участники задержаны и депортированы.

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