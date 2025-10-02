Военные корабли Израиля остановили флотилию для Сектора Газа: на борту одной из лодок была Грета Тунберг. Видео

Израильские военные корабли остановили флотилию из 44 судов, которая направлялась в Сектор Газа, в 112 километрах от побережья. На одной из лодок находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая во второй раз не смогла добраться до анклава с гуманитарной миссией.

Видео дня

Об этом стало известно из сообщений Глобальной флотилии. Участники миссии отмечают, что задержание произошло с нарушением международного права, тогда как израильские власти называют флотилию провокацией.

По данным организаторов, часть судов была захвачена, а остальные продолжили движение к палестинской территории. Представители "Сумуд" обнародовали видео с Тунберга и заявили, что среди задержанных также депутат Европарламента из Франции Эмма Фуро.

"Флотилия свободы" в своем заявлении подчеркнула, что участники миссии действовали в рамках международного права, а настоящими незаконными действиями они считают политику Израиля в отношении Газы. Тунберг еще до отплытия предостерегала, что остановка миссии станет "военным преступлением" и нарушением гуманитарного и морского права.

В МИД Израиля подчеркнули, что гуманитарная помощь может доставляться только согласованным путем, а действия флотилии представляли риск, ведь она направлялась в зону боевых действий.

"Единственная цель флотилии Хамас-Сумуд – провокация. Израиль, Италия, Греция и Латинский патриархат Иерусалима предлагали и продолжают предлагать флотилии способ мирной поставки любой помощи, которую они могут иметь, в Газу. Флотилия отказалась, потому что заинтересована не в помощи, а в провокации", – отметили в сообщении.

Напомним, это не первая попытка Тунберг добраться до Газы: в июне израильские военные перехватили судно с гуманитарным грузом и задержали 12 активистов, среди них и шведскую экоактивистку. Задержанных депортировали. Израильские власти назвали попытку доставки помощи морем скорее пиар-акцией, а не реальной гуманитарной миссией.

Впоследствии флотилия с гуманитарным грузом отправилась в начале сентября, в нее вошло около 20 судов. Участие в миссии приняли представители 44 стран, среди которых актер Лиам Каннингем, экс-мэр Барселоны Ада Колау, журналисты и политики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!