Тренируются стрелять и плести маскировочные сетки: Россия проводит военные учения для детей у границы Норвегии – СМИ

Вооруженные российские дети у границы с Норвегией – это одновременно "совершенно сюрреалистично" и "совершенно нормально", считают норвежские чиновники и военные. Магнус Меланд, мэр города Сер-Варангер, который находится на границе с РФ, увидел военные учения для детей своими глазами и в шоке от зрелища. Подполковник и преподаватель военного училища Палле Идстеб говорит, что это норма, которая наблюдалась еще во времена СССР.

Как отмечает NRK, речь идет о детях из российского поселка Никель, мурманский район Печенга. Несовершеннолетние там находятся в военном лагере в семи километрах от норвежской границы.

"Это совершенно новая повседневная жизнь РФ, которая даже для граничащей с Россией части Норвегии считается жестокостью", - за такой подписью Barents Observer показал видео, на котором российские дети учатся обращению с оружием. Мальчики с настоящими автоматами, девочки делают маскировочную сетку.

Военный педагог Палле Идстебе обращает внимание, что это "часть того, что можно назвать патриотическим воспитанием", и если при СССР такой деятельностью занималась "пионерия", то теперь "это делают как власть, так и частные компании.

Педагога не шокирует увиденное, по его мнению, "это немного продвинутая версия игры в ковбоев и индейцев, в которую мы играли в детстве".

Однако мэр соседнего с норвежским Никелем Сер-Варангера Магнус Меланд так не считает. "Совершенно очевидно, что социальный ландшафт с той стороны границы полностью изменился", – говорит он.

Чиновник предполагает, что многие в Норвегии не понимают всей серьезности изменений в российском обществе.

У Сер-Варангера есть договор о дружбе и сотрудничестве с российской Печенгой. После увиденного Магнус Меланд считает, что это соглашение между поселениями необходимо расторгнуть.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Узбекистана решили присоединиться к финансовым санкциям против России. Для этого местный парламент принял законопроект, запретящий банковские операции в стране для подсанкционных физических и юридических лиц.

Кроме того, ЕС собирается финансировать Украину за счет российских денег. Совет ЕС уже принял решение, открывающее путь к использованию доходов от замороженных активов России в пользу Украины.

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