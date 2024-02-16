Санкции против России вводит новая страна – чтобы не "ссориться" с Западом

Власти Узбекистана приняли решение присоединиться к финансовым санкциям против России. Для этого местный парламент принял (правда, пока только в 1 чтении) законопроект, который запретит банковские операции в стране для подсанкционных физических и юридических лиц. Причина – опасения применения к самому Узбекистану вторичных санкций за нарушение режима ограничений против РФ.

Дело в том, что после начала полномасштабной войны России против Украины Укзбекистан стал одним из хабов параллельного импорта в Россию. А также и одним из главных направлений "карточного туризма" российских граждан, рассказали росСМИ. Так:

только в первый год войны страна приняла более 300 тыс. россиян, из которых банковские счета открыли 60 тысяч;

за 2022 год объем денежных переводов из РФ в Узбекистан подскочил на 160%, до рекордных 14,5 млрд долларов;

российские предприниматели стали рекордсменами по числу открытых в республике компаний.

"Но после неоднократных визитов в Среднюю Азию чиновников из ЕС и США банки Узбекистана ужесточили условия для россиян. Фактически принимаемый законопроект лишь закрепит уже сложившуюся практику: банки в Узбекистане уже не проводят транзакции с санкционными лицами", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: в последнее время практически невозможно проводить все платежи между Россией и Узбекистаном. Это связано с:

введенными санкциями;

"опасения относительно применения вторичных санкций".

ИЗ-за санкций теневой флот Путина "идет ко дну"

В то же время, по данным Bloomberg, из-за санкций США около половины из 50-ти перевозивших российскую нефть танкеров прекратили ее транспортировку. В частности, несколькими днями ранее судно NS Leader, принадлежащее компании "Совкомфлот", пребывая у берегов Португалии, сразу же отказалось от курса в Россию после того, как попало под ограничения.

"Часть огромного флота танкеров, используемых Россией для доставки сырой нефти, останавливается под тяжестью санкций США. В частности, 7 простаивали еще до введения ограничений, а 21 судно после начала этого процесса не загружалось", – говорится в сообщении.

Это, подчеркивается, свидетельствует о том, что ужесточение ограничений оказывает ощутимое воздействие на Москву. "Независимые агентства, аналитики и сами россияне признают, что ценовой потолок для нефти РФ (60 долларов за баррель. – Ред.) лишает Россию прибылей от экспорта энергоресурсов, необходимых ей для ведения войны против Украины. А также способствует стабильности на энергетических рынках", – констатировали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ЕС собирается финансировать Украину за счет российских денег. В частности, Совет ЕС уже принял решение, открывающее путь к использованию доходов от замороженных активов России в пользу Украины.

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