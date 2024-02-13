ЕС собирается финансировать Украину за счет российских денег: на что их потратят

Совет ЕС принял решение, открывающее путь к использованию доходов от замороженных активов России в пользу Украины. Ожидается, что что эти средства (а в перспективе и сами активы) позволят Украине хотя бы частично профинансировать огромный бюджетный дефицит и восстановление разрушенного имущества.

Как объяснили в Министерстве юстиции, принятые Советом ЕС решение и постановление разъясняют обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, обладающих замороженными активами и резервами Центробанка России. Т.е., они не являются прямым разрешением на использование замороженных средств РФ в пользу Украины – однако создают условия для этого.

"Соответствующее решение позволяет Совету установить финансовый вклад в бюджет ЕС, собранный за счет прибыли от пользования росактивами. Средства хотят направить для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции", – рассказли в Минюсте.

Сколько российских денег заморожено на Западе

В целом, отмечается, в настоящее время в юрисдикцияхстна коллективного Запада заморожено 260 млрд евро активов Центрального банка России. Эти средства находятся, в частности, у:

партнеров по G7;

ЕС;

Австралии.

При этом основная масса денег находится в ЕС. Там заморожено более двух третей активов Центрального банка России.

Что приняли в Совете ЕС

Как объяснили в Минюсте, Совет ЕС, в частности, принял, что депозитарии, владеющие активами Центробанка России на сумму свыше 1 млн евро, должны отдельно:

учитывать остатки средств, накопившихся в результате санкций ЕС;

сохранять соответствующие доходы.

Кроме того, депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью. Однако по их обращению надзорные органы в каждой стране могут принимать решения о высвобождении части этой чистой прибыли – с учетом соблюдения уставного капитала и рисков.

"Решение позволяет Совету установить финансовый вклад в бюджет ЕС, собранный за счет прибыли от пользования росактивами", – рассказали в министерстве.

Что получит Украина

В свою очередь, в Центре экономической стратегии отметили: использование доходов от российских активов, а в перспективе – и самих активов – позволит Украине хотя бы частично профинансировать по крайней мере две важнейшие статьи расходов. В частности:

"огромный бюджетный дефицит";

восстановление разрушенного имущества.

При чем, отмечается, важным здесь является то, что сделано это будет именно за счет напавшей на страну России, "а не налогоплательщиков стран-партнеров".

"Это решение – первая ступень к тому, к чему мы должны стремиться: справедливого наказания и использования ресурсов самого агрессора для преодоления последствий его действий", – подчеркнули в Центре.

У Путина разразились угрозами из-за замороженных в ЕС миллиардов

Со своей стороны пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков ранее начал угрожать западным союзникам Украины из-за планов использовать замороженные российские активы на благо нашей страны. Так, Песков пригрозил Европейскому Союзу (ЕС) и странам "Большой семерки" (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) "судами на многие десятилетия".

"В случае если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны, и они будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень-очень долгие на многие десятилетия судебные перспективы... Мы убеждены, что и принимающие решения понимают эти неизбежные последствия, мы будем очень внимательно наблюдать", – заявил кремлевский спикер 5 февраля.

Он уточнил, что "РФ будет оспаривать такие решения". При этом Песков сказал, что Россия считает незаконной и саму заморозку своих активов, назвав ее "посягательством на чужую собственность", которое якобы "подрывает основы всей экономической системы".

Как сообщал OBOZ.UA, саммит ЕС 1 февраля утвердил план Еврокомиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов. Сами 260 млрд евро Центробанка РФ пока не будут изъяты и останутся на европейских счетах, а на помощь Украине переведут прибыль от них.

План позволяет использовать только 15 млрд евро за четыре года. По данным западных СМИ, большинство европейских стран опасается прибегать к конфискации российских активов именно из-за возможных "ответных шагов" Кремля. При этом в США недавно дали понять, что открыты для прямой конфискации активов страны-агрессора.

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