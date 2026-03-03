'Требует коренного изменения': Вэнс назвал ключевую цель ударов США по Ирану

Переговоры Соединенных Штатов с Ираном по его ядерной программе не увенчались успехом, поскольку Тегеран не убедил Вашингтон в серьезности своих заявлений. Поэтому американский лидер Дональд Трамп начал операцию "Эпическая ярость".

Ключевая цель ударов заключается в том, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Ирана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Fox News.

США провалили переговоры с Ираном из-за ядерной программы

По словам Вэнса, американская сторона провела раунды переговоров в Женеве с иранской делегацией, которые были направлены на сдерживание ядерной программы Тегерана в обмен на ослабление санкций и предотвращение более широкого конфликта, однако договориться не удалось.

Основная проблема, подчеркнул политик, заключалась в высоком уровне обогащения урана Ираном – до 60% чистоты. Это значительно превышает нормы ядерной сделки 2015 года и вызывает международную тревогу из-за рисков распространения ядерного оружия.

"Президент (Дональд Трамп. – Ред.) хочет не просто защитить страну от иранского ядерного оружия в течение первых трех-четырех лет своего второго срока – он хочет убедиться, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием, а это требует коренного изменения мышления иранского режима", – объяснил вице-президент США.

Он добавил, что администрация Трампа стремится не допустить втягивания страны в многолетний конфликт без четкого конца и определенной цели. В то же время приоритетом для Вашингтона остается видение стабильного и дружественного режима в Иране, готового к сотрудничеству с Соединенными Штатами.

Напомним, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К атаке также присоединились Соединенные Штаты.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране были ликвидированы лидер Ирана Али Хаменеи и еще несколько высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран осуществил ракетный обстрел Израиля. Также иранские военные нанесли ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

Как писал OBOZ.UA, специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что во время первых переговоров этого года представители Тегерана хвастались значительными запасами высокообогащенного урана, достаточными для создания 11 ядерных бомб. Иранская сторона якобы "гордилась" тем, что смогла обойти международные протоколы контроля и достичь такого уровня обогащения.

