Польша кардинально меняет правила для украинцев: чего ожидать беженцам с марта

С 5 марта 2026 года Польша отменяет спецзакон для украинцев и переводит их на общеевропейские правила временной защиты, с постепенным сворачиванием льгот. Люди, которые работают и платят взносы, почти не почувствуют изменений, тогда как наиболее уязвимые категории потеряют часть социальной и медицинской поддержки.

О деталях соответствующих изменений рассказали профильные эксперты в комментарии медиа. Польские власти отмечают, что ситуация с беженцами стабилизировалась, большинство взрослых украинцев уже работают, а дети учатся в польских школах. Отмечается, что дальнейшее сохранение отдельного правового режима только для граждан Украины создавало бы неравенство в отношении других иностранцев.

Кто из украинцев сможет остаться в Польше

По данным Польского экономического института, в конце 2025 года в Польше легально проживало более 1,5 миллиона граждан Украины. Лишь около 15% из них находились в стране более четырех лет, то есть еще до начала полномасштабной войны. Эксперт по вопросам адвокации Александр Пестриков объясняет, что сейчас в Польше есть три основные группы украинцев:

те, кто имеет действующие виды на жительство;

те, чьи документы временно "неактуальны", но легальность пребывания продлена;

беженцы, прибывшие после 24 февраля 2022 года.

Первую группу новый закон не затрагивает. Легальность пребывания второй продлена до 4 марта 2027 года. Что касается беженцев, то их статус теперь напрямую связан с общеевропейскими решениями, ведь пока действует временная защита в ЕС, до тех пор пребывание украинцев в Польше остается законным. Сейчас этот срок также установлен до 4 марта 2027 года, но может быть продлен в Брюсселе.

В то же время важно помнить, что украинцы, которые получили номер PESEL со статусом UKR без документов с фотографией, обязаны обновить свои данные до 31 августа 2026 года. Если этого не сделать и не иметь другого основания для проживания, временная защита будет потеряна с 1 сентября 2026 года.

Вид на жительство на три года

Украинцам, которые планируют оставаться в Польше дольше, советуют переходить от временной защиты к виду на жительство. Адвокат Зоряна Зачепило отмечает, что после 4 марта 2026 года будет действовать новый порядок легализации. Получить вид на жительство сроком на три года смогут только те, кто имеет непрерывный статус UKR не менее 365 дней и на момент подачи заявления все еще находится под временной защитой.

Подача документов будет происходить исключительно онлайн через сервис Управления по делам иностранцев. В то же время украинцы могут легализовать пребывание и по общим правилам – через визу, разрешение на временное или постоянное проживание или так называемую голубую карту ЕС.

Какие льготы отменяют

Новый закон предусматривает постепенное сворачивание специальных льгот, которые действовали исключительно для украинцев. Изменения коснутся семейных выплат, условий ведения бизнеса, статуса студентов, продления действия отдельных документов, а также правил проживания в шелтерах. Программа помощи становится максимально приближенной к общим правилам для всех иностранцев.

Право на неотложную медицинскую помощь сохраняется для всех. Однако доступ к полноценным медицинским услугам теперь напрямую будет зависеть от трудоустройства и уплаты взносов вZUS. Аналогичный принцип будет применяться и к социальным выплатам, в частности программы 800+, родители должны работать официально и соответствовать общим требованиям польского законодательства.

Медицина и социальная защита

Наибольшее беспокойство среди украинцев вызывает доступ к медицине. Впрочем, статистика свидетельствует, что большинство трудоспособных граждан Украины в Польше работают или ведут бизнес. По данным NBP, уровень занятости украинцев-беженцев составляет около 75%, что даже превышает средний показатель экономической активности в Польше.

Без страховых взносов ограниченный доступ к медицинской помощи будут иметь дети, лица с инвалидностью, жертвы насилия, жители специальных шелтеров, матери во время родов и в послеродовой период, а также люди, пострадавшие от боевых действий. Для всех иностранцев, независимо от статуса, остаются бесплатными экстренная помощь и лечение по отдельным государственным программам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Дании значительно ужесточит правила для украинских беженцев. В частности, разрешение на проживание перестанут предоставлять военнообязанным украинцам. Украинцы с 23 до 60 лет (мужчины) для проживания должны доказать, что их сняли с воинского учета.

