В США заявили, что два судна 'успешно' прошли через Ормузский пролив

На первом этапе реализации проекта "Свобода" два торговых судна под флагом США успешно прошли через Ормузский пролив. После этого они смогли безопасно продолжить свой путь.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). Там отметили, что американские вооруженные силы активно содействуют усилиям по восстановлению транзита торгового судоходства.

"В настоящее время ракетные эсминцы ВМС США действуют в Персидском заливе после прохождения Ормузского пролива в рамках поддержки проекта "Свобода", – сказано в сообщении.

Что предшествовало

3 мая президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки помогут освободить заблокированные в Ормузском проливе суда "нейтральных стран". Но только те, которые не причастны к тому, что происходит на Ближнем Востоке.

Он назвал эту инициативу проектом "Свобода". Трамп также отметил, что это "гуманитарный жест от имени США", и добавил, что процесс начнется утром понедельника, 4 апреля.

Впоследствии в США раскрыли детали запланированной операции по восстановлению свободного судоходства через Ормузский пролив. Было объявлено, что для обеспечения прохождения гражданских кораблей американские военные планируют задействовать эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов и тысячи военнослужащих.

Командующий CENTCOM Брэд Купер назвал поддержку американскими войсками указанной миссии "важной для региональной безопасности и мировой экономики, поскольку мы также поддерживаем морскую блокаду".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные поразили в Ормузе "семь небольших" иранских катеров, которые пытались атаковать гражданские суда. Соединенные Штаты нанесли удар после того, как Тегеран обстрелял несколько кораблей в проливе.

