В Ормузском проливе США поразили семь иранских катеров, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные поразили в Ормузе "семь небольших" иранских катеров, которые пытались атаковать гражданские суда. Соединенные Штаты нанесли удар после того, как Тегеран обстрелял несколько кораблей в проливе.

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что целью Тегерана стал южнокорейский сухогруз.

"Иран открыл огонь по странам, которые не имеют никакого отношения к движению кораблей в рамках проекта "Свобода", включая южнокорейское грузовое судно", – написал глава Белого дома.

При этом он отметил, что, возможно, "пришло время Южной Корее присоединиться к миссии".

"Мы поразили семь малых судов или, как они любят их называть, "скоростных" катеров. Это все, что у них осталось", – заявил Трамп.

Американский лидер также добавил, что в результате иранских ударов "никаких убытков" нанесено не было, за исключением южнокорейского судна.

"Кроме южнокорейского судна, в настоящее время никаких убытков в проливе не было", – написал Трамп.

Что происходит в Ормузском проливе

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась до критической черты. Утром 4 мая Соединенные Штаты начали военно-морскую опера цию "Свобода" (Operation Freedom), направленную на восстановление безопасного судоходства в Ормузском проливе. В проекте участвуют эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих.

В ответ на попытки американских сил обеспечить проход торговых судов иранские военные открыли огонь, применив крылатые ракеты и дроны-камикадзе.

Ранее в понедельник командующий Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер подтвердил факт прямого боевого столкновения. По его словам, силы ВМС США отбили все атаки без потерь среди личного состава и без повреждения техники. В ходе обороны американские вертолеты уничтожили шесть скоростных катеров Корпуса стражей исламской революции. Несмотря на заявления Тегерана о полной блокаде пролива, американские эсминцы уже помогли двум торговым судам под флагом США перейти через опасный участок.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент США Дональд Трамп анонсировал проект "Свобода" для разблокирования судоходства в Ормузском проливе. Он заявил, что стартует операция "утром по ближневосточному времени" в понедельник, направлена же она будет на "освобождение заблокированных в Ормузском проливе судов нейтральных стран".

